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Британцы убили тяжелобольного ребёнка по решению суда
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Британцы убили тяжелобольного ребёнка по решению суда
News.ru
1 час назад
Женский форум
Суд Великобритании постановил не поддерживать жизнь 23-месячного мальчика и отказал его родителям в поездке в Италию, где его могли лечить.
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