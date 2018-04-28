7 способов развлечь детей дома, пока вы заняты

Развивающие занятия для детей: дом и уборка

Чем занять ребёнка при выполнении домашних дел? Конечно, игрой! Особенно, если вы затеяли домашние дела. Привычные для нас, взрослых, вещи вызывают у годовалого ребёнка колоссальный интерес. В этом возрасте происходит активное развитие мелкой моторики — всё хочется пощупать, потрогать, изведать. Привлеките малыша к выполнению домашних дел. Он будет у вас на глазах, а вы спокойно сможете приготовить обед, погладить и убраться. Элемент воспитания детей здесь тоже присутствует! Испробуем все способы.

Способ №1. Кухня

Кухня — одно из самых любимых мест малыша. Вокруг столько блестящего, крутящего, жужжащего и стучащего. Предложите ребёнку позаниматься с тарелками, ложками и кастрюлями с крышками — главное, чтобы предмет был неопасным. Пусть сидит на стульчике для кормления или на полу (постелите одеяло или коврик) и знакомится с кухонной утварью или овощами. Чтобы способствовать развитию мелкой моторики ребёнка, насыпьте разную крупу в ёмкости и дайте малышу повозиться с ними. Готовите тесто — предложите и ребенку. Малыши обожают мять его. Это отличная стимуляция тактильных ощущений. Только смотрите, чтобы юный исследователь не засунул предмет в нос.

А детям старше можно предложить помыть посуду, подставив им стульчик. Даже обычное раскладывание покупок из пакетов вызывает у детей огромный интерес.

Способ №2. Ванная комната

Развивающие занятия для детей найдутся и здесь. Приобщите кроху к процессу стирки, загружая белье в стиральную машинку. Пусть копошится и кладёт, что сможет. А если малыш станет выкладывать вещи обратно — не страшно, наверняка вы сможете найти минутку и отвлечь его, нажав кнопку «старт». И вот — волшебство началось, барабан закрутился. Малыш очарован этим действием, а вы спокойно закончите домашние дела.

Способ №3. Гардероб

Игры для детей дома могут проходить «без отрыва от производства». Пока вытираете пыль, включите ребёнку пылесос или дайте помести веником. Дети уже в раннем возрасте во всем подражают взрослым. Складывая вещи в шкафу, предоставьте малышу возможность тоже участвовать. Ситуация, скорее всего, будет такой: из ящиков и с полок на пол посыплется все содержимое… Что ж, запаситесь терпением или дайте малышу отдельный пакет вещей. Это один из вариантов, чем занять детей дома.

Способ № 4. Флора и фауна

Домашние питомцы и цветы — еще одна отличная возможность для развивающих занятий с ребёнком. Многие малыши очень любят кормить с руки своего четвероного друга — это воспитывает в детях доброту и умение заботиться. Главное, следите за гигиеной и тем, чтобы кроха в процессе игры случайно не обидел питомца, схватив за хвост. Поливайте цветы тоже вместе, пусть помогает держать лейку или наблюдает, как льётся вода.

Способ №5. Массаж для детей

Когда переодеваете ребёнка или меняете ему подгузник — сделайте крохе лёгкий массаж или зарядку. Во время купания или гигиенических процедур поиграйте с ним в пальчиковые игры. Так каждодневная забота мамы о малыше становится дополнительным источником внимания и развивающей игрой.

Способ №6. Детский островок

Предоставьте ребёнку возможность поиграть самостоятельно и больше не придется думать, чем можно занять детей дома. Создайте увлекательный островок для крохи, используя игрушки и современные приспособления:

Шезлонги и кресла-качалки — настоящее спасения для мам, потому что дают возможность сходить в душ, почистить зубы или выпить чашечку кофе утром.

Подвесные яркие игрушки и приятные успокаивающие мелодии отвлекают ребёнка.

Развивающие коврики идеально подойдут для деток, которые ещё не начали активно ползать и ходить.

Способ №7. Домашний маршрут

Превратите любое передвижение по квартире в увлекательный маршрут. Просто проговаривайте свои действия, меняйте тон голоса, задавайте вопросы — малыш будет с интересом следить за вами и реагировать. Если ребёнок ползает или только начинает ходить, постарайтесь создать условия для комфортного и безопасного передвижения. Специалисты советуют не злоупотреблять ходунками, но несколько минут в день для быстрого следования за мамой не повредят.

Совместные домашние дела — не просто игра, но и непрерывный процесс развития и воспитания детей, так вы прививаете любовь к чистоте и порядку.