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Россияне возмутились планами Минтранса запретить коляски в метро
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Россияне возмутились планами Минтранса запретить коляски в метро 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 65 тысяч россиян поддержали мать двоих детей из Москвы, которая выступила против планов запретить перевозку детей в метрополитене на коляске.
Ранее федеральный Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России. Среди прочего, проектом запрещается перевозка детей в колясках в вагоне поездов, на эскалаторах, станциях и в межстанционных переходах.
Свою петицию «Минтранс, не запрещайте коляски в метро!» москвичка Юлия Горбунова разместила на сайте Change.org. На данный момент собрано уже 65 тысяч подписей.
«Я считаю, что предложенный в документе запрет создаст неудобства родителям с малолетними детьми и нарушит их конституционные права на свободу передвижения! Именно поэтому я требую, чтобы проект этого документа в таком виде принят не был, а был доработан с учетом интересов граждан с малолетними детьми!» — написала Горбунова.
По ее мнению, что новый проект документа лишит мам возможности выехать с детьми за пределы своего района.
Вместо ввода запрета на коляски Горбунова предложила сделать в подземке больше пандусов и отремонтировать существующие.
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