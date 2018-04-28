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6-летняя дочь Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили получила диплом
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6-летняя дочь Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили получила диплом 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
6-летняя дочь актрисы Надежды Михалковой и кинорежиссера, сценариста и продюсера Резо Гигинеишвили получила свой первый диплом: малышка окончила детский сад. Фотографией важного для крохи документа звездная мама поделилась в stories своего блога, с юмором сообщив: Напомним, с 2005 по 2008 годы Резо Гигинеишвили был женат на певице Анастасии Кочетковой, в этих отношениях в 2006 году родилась дочь Мария. В 2010 году мужчина женился на актрисе Надежде Михалковой. В 2011-м супруги обвенчались. Пара растит двоих детей: дочь Нина появилась на свет в 2011 году, сын Иван родился в 2013-м. Осенью прошлого года СМИ сообщили, что дочь Никиты Михалкова развелась с отцом своих детей (#https://letidor.ru/novosti/n56-smi-soobschili-chto-nadezhda-mihalkova-razvelas-s-otcom-svoih-detey-17926.shtml). Некоторое время назад экс-супруга Резо Гигинеишвили прокомментировала его развод (#https://letidor.ru/novosti/n0-eks-supruga-rezo-gigineishvili-prokommentirovala-ego-razvod-s-nadezhdoy-mihalkovoy-19935.shtml) с Надеждой Михалковой, упомянув закон бумеранга. А чуть позже Резо Гигинеишвили показал подросшую дочь от Анастасии Кочетковой. Фото: Instagram (stories Надежды Михалковой) Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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