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Историю народной куклы рассказали в библиотеке на Федора Полетаева
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Историю народной куклы рассказали в библиотеке на Федора Полетаева 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Постоянная студия для малышей «Живая книга» при библиотеке № 115 района Кузьминки вновь порадовала детей и их родителей нестандартным подходом к изложению материала. В четверг, 26 апреля, ребята посетили познавательный час, посвященный истории традиционной народной куклы, в рамках которого сами смастерили игрушку.
— Эта фигурка носит очень жизнерадостное и весеннее название — первоцвет. Она напоминает о тепле и весне даже в холодные зимние дни, поэтому мы и сделали их в подарок своим близким, — уточнил представитель учреждения.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. (вт)
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