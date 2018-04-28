Историю народной куклы рассказали в библиотеке на Федора Полетаева

Постоянная студия для малышей «Живая книга» при библиотеке № 115 района Кузьминки вновь порадовала детей и их родителей нестандартным подходом к изложению материала. В четверг, 26 апреля, ребята посетили познавательный час, посвященный истории традиционной народной куклы, в рамках которого сами смастерили игрушку.

— Эта фигурка носит очень жизнерадостное и весеннее название — первоцвет. Она напоминает о тепле и весне даже в холодные зимние дни, поэтому мы и сделали их в подарок своим близким, — уточнил представитель учреждения.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. (вт)