Ещё
Роскосмос помог школьнику с уроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскосмос помог школьнику с уроками 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: соцсети
Второкласснику одной из московских школ преподавательница дала домашнее задание: нарисовать космическое пространство так, как его себе представляет сам мальчик. После того, как ребенок сдал работу учительнице, у них возникло недоразумение — выяснилось, что женщина убеждена, что космос выглядит совсем иначе.
Школьник расстроился, а папа, не теряя времени даром, решил посоветоваться со знающими людьми и отправил сообщение с вопросом в Роскосмос. Он, пожалуй, сам не ожидал, но ответ пришел. Сотрудники госкорпорации подтвердили, что космическое пространство может выглядеть практически любым образом из-за искажений.
Теперь интересно, что на это письмо ответит школьная учительница ИЗО.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег102
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день24
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение