Роскосмос помог школьнику с уроками

Второкласснику одной из московских школ преподавательница дала домашнее задание: нарисовать космическое пространство так, как его себе представляет сам мальчик. После того, как ребенок сдал работу учительнице, у них возникло недоразумение — выяснилось, что женщина убеждена, что космос выглядит совсем иначе.

Школьник расстроился, а папа, не теряя времени даром, решил посоветоваться со знающими людьми и отправил сообщение с вопросом в Роскосмос . Он, пожалуй, сам не ожидал, но ответ пришел. Сотрудники госкорпорации подтвердили, что космическое пространство может выглядеть практически любым образом из-за искажений.

Теперь интересно, что на это письмо ответит школьная учительница ИЗО.