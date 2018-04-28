«Таким космос не бывает»: мама нарисовавшего «неправильный» космос мальчика рассказала о конфликте

Накануне мальчик Максим нарисовал на уроке ИЗО космос, но учитель не оценила его работу и заявила, что так неизведанное пространство не выглядит. Мама ребенка Екатерина рассказала «360», что случилось между ее сыном и учителем в школе, а также о реакции после получения письма из «Роскосмоса»

Это был урок рисования в школе перед Днем космонавтики. Задание нарисовать космос было. Вот он нарисовал свое видение космоса. Рисунок учитель не приняла и сказала: таким космос не бывает, иди перерисовывай. Ребенок очень расстроился, сказал, что перерисовывать не будет, потому что видит космос таким. Я пришла в недоумение

— мама Екатерина.

После этого супруг Екатерины написал в «Роскосмос», чтобы узнать, что не так в рисунке. Там нашелся неравнодушный сотрудник, который через полтора часа откликнулся. Он объяснил, что ребенок правильно расписал космос. Он даже нарисовал вещи, которые ранее не знали его родители.

Сотрудник «Роскосмоса» показал рисунок коллегам, и они были удивлены, что мальчик правильно нарисовал аппарат «Союз». Там верно указаны два отсека, а топливные баки располагаются в нужных местах.

Екатерина призналась, что не ждала ответа из «Роскосмоса».

Ребенок просто засветился от счастья. Я своего ребенка таким счастливым не припоминаю когда видела. Такой всплеск эмоций счастливых. Он от радости закричал

— мама Екатерина.

Письмо «Роскосмоса» пока не распечатали и не отнесли в школу. Но после майских праздников семья планирует это сделать.

После того, как мальчик принес рисунок домой и рассказал родителям историю, которая произошла с его рисунком, его отец решил написать в «Роскосмос». Там учителя обвинили в некомпетентности и незнании законов оптики и физики.