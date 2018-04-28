В майские выходные на площади Юности покажут шведские крыши и научат петь джаз

На первые майские праздники фестиваль «Московская весна a capella» предложит зеленоградцам развлекательные программы.

1 мая на площади Юности в Зеленограде в 19.00 откроются дома и крыши шведской столицы — продюсерский центр «Триумф» приглашает взрослых и детей на мюзикл «Малыш и Карлсон». Детям будет интересно понаблюдать за проделками двух друзей, а взрослые еще раз вспомнят вечную фразу: «Спокойствие, только спокойствие!».

2 мая на площади Юности гости смогут посетить занятие «Джазовый вокал», где они изучат азы джазового пения и попробуют себя в роли начинающих вокалистов джазового искусства. Зеленоградцы научатся джазовой манере исполнения и разовьют навыки музыкальной импровизации. Занятие пройдет в 17.00.