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В майские выходные на площади Юности покажут шведские крыши и научат петь джаз
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В майские выходные на площади Юности покажут шведские крыши и научат петь джаз 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На первые майские праздники фестиваль «Московская весна a capella» предложит зеленоградцам развлекательные программы.
1 мая на площади Юности в Зеленограде в 19.00 откроются дома и крыши шведской столицы — продюсерский центр «Триумф» приглашает взрослых и детей на мюзикл «Малыш и Карлсон». Детям будет интересно понаблюдать за проделками двух друзей, а взрослые еще раз вспомнят вечную фразу: «Спокойствие, только спокойствие!».
2 мая на площади Юности гости смогут посетить занятие «Джазовый вокал», где они изучат азы джазового пения и попробуют себя в роли начинающих вокалистов джазового искусства. Зеленоградцы научатся джазовой манере исполнения и разовьют навыки музыкальной импровизации. Занятие пройдет в 17.00.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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