12 способов сохранить порядок в детской

1. Подиум для игр Подиум в детской комнате — прекрасный организационный ход. Во-первых, он эффективно зонирует пространство. Во-вторых, ненавязчиво определяет место для игр. В-третьих, подиум можно дополнить ящиками для хранения и решить проблему размещения многочисленных игрушек и прочих детских вещей.

Фото: Instagram thehousethatgreybuilt

2. Ящик на колесиках

Для квартиры, в которой нет четко выделенной детской игровой зоны, а также для маленьких непосед, которые превращают в пространство для игр всю квартиру, отличным решением станет ящик на колесиках. Его можно использовать для хранения и перемещения по дому игрушек, книг и спортивного инвентаря. Это ускоряет не только «доставку» всего необходимого к месту активности ребенка, но и упрощает наведение порядка по окончании игр.

Фото: Instagram bookieboobox

3. Коврик-мешок

Идея, которая стала находкой для многих мам, — объединение в одном предмете функций мешка и коврика для детской. На время игр коврик расстилается на полу, а по окончании резинка затягивается — и игрушки быстро собираются в мешок.

Можно приобрести такой коврик-мешок в различных магазинах детских товаров, а можно сшить самостоятельно.

Фото: Instagram snoogshop.ru 4. Стеллаж с коробками и ящиками

Стеллаж, дополненный ящиками и коробками, расположенными в зоне досягаемости малыша, не только поможет организовать вместительную систему хранения для детской, но и приучит кроху к порядку.

Фото: Instagram forever_and_always_home

5. Ковер с тематическим рисунком

Еще одна уловка, помогающая сконцентрировать игровую активность ребенка на ограниченной площади, — ковер с тематическим рисунком для игр. К примеру, с дорожной разметкой для игрушечных машинок.

Фото: Instagram 3.little.crowns

6. Грамотная организация

Как ни банально, но беспорядок в детской комнате чаще всего обусловлен тем, что у игрушек, книг и канцелярких принадлежностей попросту нет постоянного и специально отведенного для них места.

Фото: Instagram bobbyrabbitkids

Исправить эту ситуацию помогут органайзеры, ящики и наклейки с надписями (или рисунками), напоминающими крохам, где что хранится.

Фото: Instagram dreamyhaven

7. Хранение одежды на уровне роста ребенка

Решить вопрос с разбросанной детской одеждой поможет хранение, организованное на уровне роста малыша. Как только кроха поймет, что собирать и раскладывать по местам вещи придется ему самому, уровень беспорядка станет заметно меньше.

Фото: Instagram fleurwardinteriordesign

8. Мебель с функцией дополнительного хранения

Организовать хранение и избежать беспорядка поможет мебель с соответствующей дополнительной функцией: скамья-ящик, пуф со съемным сиденьем, кровать с выдвижными ящиками.

Помним главное правило: больше мест хранения — меньше беспорядка.

Фото: Instagram dreambox.toyboxes

9. Уютное местечко

Еще один эффективный способ если не уменьшить беспорядок, то хотя бы локализовать его — уютное место для игр в комнате. Это может быть стилизованный шалаш (тренд современных детских) или имитация «домика на дереве».

Фото: Instagram ourlifestyle.home

10. Зона для творчества

Малышу, познающему мир, просто необходима специальная зона для творчества. Так вы можете направить неуемную энергию крохи «в мирное русло» — и вместо того, чтобы разбрасывать игрушки по комнате, ребенок хотя бы на время займет себя рисованием, лепкой, раскрашиванием, собиранием мозаики и прочими развивающими активностями.

Фото: Instagram pompom.leiria

11. Спортивный уголок

Другой вариант, способный перенаправить энергию ребенка в нужное русло, — спортивный уголок.

Фото: Instagram ideas_for_children_

12. Крючки и вешалки

Организовать дополнительное хранение в любой зоне детской комнаты помогут настенные вешалки и крючки.

Фото: Instagram angusanddudleycollections

При необходимости можно дополнить их подвесными корзинами или мешками для хранения. Или использовать специальные органайзеры для детской. Вот увидите: сохранять порядок в детской станет значительно проще.

Фото: Instagram kinnings.babythings