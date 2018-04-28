Ксения Собчак заинтриговала всех фотографией подросшего сына 

@xenia_sobchakКсения Собчак заинтриговала всех фотографией подросшего сынаКсения Собчак (36) не так уж часто делится снимками своего сына Платона, потому они заведомо вызывают бурный интерес у ее подписчиков. Мальчику сейчас полтора года и он уж вовсю активно путешествует вместе с родителями. Совсем недавно семья отдыхала в Тайланде — в роскошной вилле с отдельным выходом на пляж. Тогда же экс-кандидат в президенты России впервые показала лицо малыша. Фолловеры пришли к выводу, что Платон больше похож на маму. Прямиком из Тайланда телеведущая улетела с подругами в Аризону. А следом новая поездка — в Великобританию. Вернувшись, Собчак заинтриговала подписчиков новой фотографией сына.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT Фолловеры посетовали только, что политик и журналист вновь показывает малыша со спины. Неужели из-за суеверий? Но на прогрессивную телеведущую это точно не похоже. Пользователи пишут в комментариях: «Вы сына своего стесняетесь? Вроде нормальный мальчик. До какого возраста она будет его прятать? Зачем тогда вообще выставлять?», «Ого, как подрос малыш! Замечательный мальчик!», «Парень растет! Ох, набегаетесь за ним, Ксения!». Кстати, падчерица Ксении Собчак, дочь ее мужа от первого брака Полина Виторган (20), тоже иногда выкладывает фото Платона. Видно, что мальчик не испытывает недостатка в любви и внимании. А ведь поклонники семьи помнят, что еще три года назад Ксения Собчак уверенно отвечала в интервью, что не чувствует себя готовой к материнству. Теперь же ей то и дело приходится отвечать на вопросы о предполагаемой второй беременности. Вернее, молодая мама отказывается комментировать эти слухи, сразу предлагая сменить тему. А тем временем в сети вновь обсуждают изменившуюся фигуру Ксении Собчак.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Апр 2018 в 12:53 PDT Публикация от PV (@polinavitorgan) 8 Апр 2018 в 3:52 PDT