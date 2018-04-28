Ещё
Ксения Собчак заинтриговала всех фотографией подросшего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак заинтриговала всех фотографией подросшего сына 

Лиза 59 минут назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakКсения Собчак заинтриговала всех фотографией подросшего сынаКсения Собчак (36) не так уж часто делится снимками своего сына Платона, потому они заведомо вызывают бурный интерес у ее подписчиков. Мальчику сейчас полтора года и он уж вовсю активно путешествует вместе с родителями. Совсем недавно семья отдыхала в Тайланде — в роскошной вилле с отдельным выходом на пляж. Тогда же экс-кандидат в президенты России впервые показала лицо малыша. Фолловеры пришли к выводу, что Платон больше похож на маму. Прямиком из Тайланда телеведущая улетела с подругами в Аризону. А следом новая поездка — в Великобританию. Вернувшись, Собчак заинтриговала подписчиков новой фотографией сына.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT  Фолловеры посетовали только, что политик и журналист вновь показывает малыша со спины. Неужели из-за суеверий? Но на прогрессивную телеведущую это точно не похоже. Пользователи пишут в комментариях: «Вы сына своего стесняетесь? Вроде нормальный мальчик. До какого возраста она будет его прятать? Зачем тогда вообще выставлять?», «Ого, как подрос малыш! Замечательный мальчик!», «Парень растет! Ох, набегаетесь за ним, Ксения!». Кстати, падчерица Ксении Собчак, дочь ее мужа от первого брака Полина Виторган (20), тоже иногда выкладывает фото Платона. Видно, что мальчик не испытывает недостатка в любви и внимании. А ведь поклонники семьи помнят, что еще три года назад Ксения Собчак уверенно отвечала в интервью, что не чувствует себя готовой к материнству. Теперь же ей то и дело приходится отвечать на вопросы о предполагаемой второй беременности. Вернее, молодая мама отказывается комментировать эти слухи, сразу предлагая сменить тему. А тем временем в сети вновь обсуждают изменившуюся фигуру Ксении Собчак.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Апр 2018 в 12:53 PDT  Публикация от PV (@polinavitorgan) 8 Апр 2018 в 3:52 PDT
Лиза: последние новости
Надежда Михалкова похвасталась первым дипломом шестилетней дочери Михаил Лабковский: «Чему учить ребенка?» Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти43
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег109
Что случится, если есть по три яйца в день28
Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение