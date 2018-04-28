Ещё
Для бутовских дошколят провели эко-урок «Берегите лес!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для бутовских дошколят провели эко-урок «Берегите лес!» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Экологическое занятие проходило в дошкольном отделении школы №1356. Участниками урока стали старшие дошкольники этого отделения.
Организаторами эко-урока «Берегите лес» стали педагоги школы №1356 и работник библиотеки №193 Ольга Демченко.
На занятии ребятам говорили о том, что и они тоже — часть природы. И если природа вдруг исчезнет, мы, её дети, осиротеем.
Малышам показали фильм о бережном отношении к природе. Также детям были даны практические советы: малышей учили, как помогать и (самое главное!) как не навредить родной природе.
Вестник Бутова: последние новости
Мастерская творческих каникул ждет ребят Экологическая акция «Бумажный бум» вновь проходит в школе №2006
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти106
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег114
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Что случится, если есть по три яйца в день37
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение