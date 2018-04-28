Для бутовских дошколят провели эко-урок «Берегите лес!»

Экологическое занятие проходило в дошкольном отделении школы №1356. Участниками урока стали старшие дошкольники этого отделения.

Организаторами эко-урока «Берегите лес» стали педагоги школы №1356 и работник библиотеки №193 Ольга Демченко.

На занятии ребятам говорили о том, что и они тоже — часть природы. И если природа вдруг исчезнет, мы, её дети, осиротеем.

Малышам показали фильм о бережном отношении к природе. Также детям были даны практические советы: малышей учили, как помогать и (самое главное!) как не навредить родной природе.