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Малыши Японии сразились в громкости плача
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Малыши Японии сразились в громкости плача 

Мир24 1 час назад
Малыши рыдают — родители радуются. Японский фестиваль детского плача прошел в Токио. Наки сумо, или сумо плачущих, проводят ежегодно в апреле в старинном буддийском храме Сенсо-дзи, сообщает телеканал «МИР 24».
Родители заранее отправляют заявки на участие в надежде, что организаторы выберут именно их годовалых детей для ритуального рыдания. В Японии считается — чем громче кричит карапуз, тем здоровее вырастет. Потому что своим истошным криком распугает всех злых духов. Самый громогласный из всех 160 рёв станет победителем. Если младенец не испугается огромного полуголого дядю-сумоиста, на помощь приходит судья. Он надевает страшные маски и доводит дитё до истерики.
«Такое бывает раз в жизни. Я отправила заявку и каждый день надеялась, что нас выберут. Я рада, что мой малыш много кричал», — поделилась мама девятимесячного участника Кизуки Канематсу.
Этой традиции более 400 лет. Ритуальный день Наки Сумо обычно совпадает с праздником Днем детей.
Другая «детская» тема, появившаяся в Японии лишь два года назад, со временем тоже вполне может стать традицией. С 2016 года некоторые японские компании стали разрешать сотрудникам, у которых есть дети, брать своих дочек и сыновей в офис или работать из дома. Таким образом руководители думают решить проблему дефицита рабочей силы. Эта идея стала особенно актуальна в связи с ростом числа работающих женщин.
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
27 Апр 2018 в 3:14 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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