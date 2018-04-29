Оксана Самойлова призналась, что не понимает язык современных детей

Оксана Самойлова рассказала подписчикам, какой «продвинутой» становится её старшая дочь, опережая старшее поколение. Мама троих детей призналась, что отстает от «молодёжи», не понимая новых слов, которые она слышит от Ариелы.

Оксана Самойлова рассказала, что зачастую просто не понимает, что до нее пытается донести старшая дочь. По всей видимости, у детей свой язык, который довольно сложен для разума взрослого человека. По мнению Оксаны, именно школа сделала Ариелу такой просвещенной, но только потому, что позволяет общаться с ровесниками и узнавать от них то, чего не дадут на уроках учителя. «У них сейчас модно лизуны, слаймы какие-то и идиотские, лолс! Я так стара, что мне приходится гуглить под столом втихаря всё это, что бы с умным лицом говорить: да конечно я знаю, что такое.» Женская часть подписчиков звездной мамы отметила, что сталкивается с такой же ситуацией изо дня в день. У детей, по предположению подписчиц Оксаны, свой мир, где они общаются на собственном «сленге», который под силу только им.

Многие рассказали о не самом приятном опыте, вспомнив, как в школе дети учились друг у друга непристойным фразам, за которые им, родителям, потом приходилось краснеть на родительских собраниях. Поэтому комментирующие заверили, что Оксана должна радоваться таким безобидным словам, которые произносит Ариела. Поклонники также, как и Самойлова, задались вопросом, что же означают все эти слова, и принялись рассказывать о необычных высказываниях, которые периодически слышат от своих детей. «О! У вас еще цветочки! Мой как пришел из школы, как матернулся!» «Моя вообще постоянно про каких то пони рассказывает и про фей со странными именами» «Я иногда как услышу, о чем мои дети говорят, так сразу ухожу, страшно, кажется, будто говорят на инопланетном языке!»

А недавно Самойлова призналась, что всегда мечтала о сыне. Только вот уже трижды бизнесвумен является мамой девочек. Фанаты гадают, сколько же еще Оксана родит малышей, пока у нее не появится наследник.

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