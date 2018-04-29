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Это фиаско, малыш: самое смешное видео про маленьких «неудачников»
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Это фиаско, малыш: самое смешное видео про маленьких «неудачников» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
У всех бывают трудные дни, когда все валится из рук, ничего не получается и удача совершенно не благоволит. Поверьте, такие непростые дни бывают даже у малышей. В Сети видео с детьми, которые попадают впросак, одни из самых популярных по количеству просмотров, а все потому, что эти крохи такие милые и неуклюжие одновременно. Мы собрали для вас самую смешную видеоподборку с малышами, которым не очень повезло, и они попали в неприятную для себя ситуацию. История каждого ребенка совершенно не похожа не предыдущую. Кто-то не справился с управлением своего велосипеда, кто-то не ожидал увидеть собственную тень и очень испугался, а кто-то попал под горячую руку товарища и был облит водой из шланга. Но только не переживайте, никто из этих крох не пострадал, а лишь отделался легким испугом. Все происходило под пристальным наблюдением родителей малышей и под прицелом их видеокамер. Скорее включайте видео в начале статьи и смотрите!
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