8 правил воспитания успешных будущих мужчин

В нашу редакцию пришло письмо от Натальи Нестеровой — автора блога о жизни в Калифорнии и мамы троих детей (двух мальчиков и девочки). В нем наша читательница раскрыла секреты правильного воспитания сыновей.

«Летидор» с удовольствием публикует статью Натальи и надеется, что личный опыт этой мамы поможет вам в воспитании ваших мальчиков.

Три года я была мамой девочки, а потом в нашей семье появился мальчик, а спустя два года еще один мальчик. Парни росли, и я заметила, что к мальчикам социум предъявляет много требований: быть бесстрашными и мужественными, благородными и щедрыми, самостоятельными и уверенными, не выражать эмоций и чувств, любить синий цвет и не играть в плюшевых собачек… Этот список можно продолжать. Сейчас моим парням 5 и 3 года. И я вывела свои 8 правил доверительных отношений с мальчишками, которыми хочу с вами поделиться.

Обнимайте сына

Часто родители боятся избаловать мальчиков вниманием и перестают их обнимать.

Ученые Института здоровья нации в Америке (NIH) доказали, что ранняя тактильная сепарация от матери ведет к формированию неуверенности у мальчиков и часто является причиной депрессивных состояний во взрослом возрасте.

Знаю людей, которые ставят себе напоминалки, чтобы не забывать обнимать детей.

Будьте серьезны, даже если вам ужасно смешно

Малыш рассказывает вам про силу красного ниндзя и топливный бак космического корабля из Лего? Отнеситесь к этому серьезно. Помните, ваша реакция — фундамент доверительных отношений ребенка с миром.

Когда очень хочется засмеяться, я вспоминаю строчку из детской игры: «Что покажется смешно, то смеяться не должно». Это помогает. А если все-таки рассмеялись, извинитесь.

Всегда отвечайте на вопросы, но учитывайте возраст

Не говорите фраз «Много будешь знать — плохо будешь спать» или «Подрастешь — узнаешь».

Не закатывайте глаза, не отправляйте малыша искать ответ у другого человека! Умение задавать вопросы и любознательность пригодятся вашему сыну в будущем.

Если не разбираетесь в теме, честно признайтесь: У меня в копилке есть фраза: «Я не знаю ответа, но интернет поможет!» Садимся за стол и начинаем вместе искать ответ на вопрос.

Используйте слова и образы, понятные малышу. Не давайте сложных научных объяснений, они могут испугать вашего любознательного сына.

Кстати, объяснить явление природы так, что будет понятно даже трехлетке, — прекрасный навык, который вы можете освоить. А если с объяснениями своими словами совсем сложно, всемирная Сеть и всевозможные книги-почемучки вам в помощь.

Не стыдите за «неловкий» вопрос

Не стыдите мальчика за вопросы физиологического характера, отвечайте без лишних эмоций, спокойно и по делу. Так вы снимите беспокойство сына и покажете, что не надо стыдиться своего тела.

Намного лучше, если ответы на «неловкие» вопросы мальчик получит от родителей, а не от воспитателя в детском саду или друга.

Позволяйте мальчикам «женские слабости»

Часто становление мужественности воспринимается как избегание женственности, а понятие «быть мальчиком» растет из «не быть девочкой».

В демонстрации чувств нет ничего постыдного. Задавайте вопросы, называйте чувства, все это облегчит жизнь вашего маленького мужчины в дальнейшем.

Не делите вещи по гендерному принципу: «для девочек и для мальчиков»

Исследования Института здоровья нации в Америке (NIH) показывают, что категоричное деление интересов по гендерному принципу развивает комплексы и неуверенность у мальчиков.

Если мальчик надел заколку или накрасил ногти, как это делаете вы, не ругайтесь. Очень часто то, что мы запрещаем, становится вожделенным.

Вашему мальчику нравится танцевать, а не играть в футбол? Вы смотрели фильм «Билли Эллиот» про сына шахтера, который не хочет быть боксером, а мечтает танцевать? Если нет — рекомендую. А если не хотите смотреть, то просто вспомните великих танцоров, музыкантов, писателей и композиторов и отнеситесь с уважением к увлечению мальчика: запишите юного любителя танца в кружок хореографии, а любителя оперы — в кружок пения.

Давайте мальчикам возможность принимать решения и нести за них ответственность

С 4-5 лет вполне можно учить мальчишек ответственности. Начинайте с небольших домашних обязанностей, которые они будут выполнять.

Дело может быть любым: пусть кормят кота или следят за наличием туалетной бумаги в ванной комнате, закладывают бумагу в принтер или регулярно поливают кактус.

Конечно, вы можете вместе обсудить и рассказать, как именно выполнять то или иное дело. Нашим мальчишкам это ужасно нравится!

Демонстрируйте любовь

С моими сыновьями постоянно что-то случается. Сегодня они уронили тарелку с блинами на пол. Да-да, осколки — в мусорку, блины — тоже…

Я обняла моих притихших мальчуганов и со вздохом объявила, что на ужин мы доедаем то, что было на обед…

Это я к чему? Мальчики зачастую непоседливы и непослушны, шумны и шкодливы. Бывает много неприятных ситуаций, но разве они стоят отношений? Пусть ребенок сделает вывод из случившегося, но никогда не сомневается в том, что вы любите его в любой ситуации.