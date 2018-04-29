20 удивительных фотографий, на которых родители не постеснялись показать роды

Сегодня видео— и фотосъемка во время родов пользуется большой популярностью во всем мире. Будущие родители приглашают фотографа на роды, чтобы запечатлеть самый главный и ценный момент в жизни — появление на свет ребенка. В странах Европы и США даже создаются специальные сайты, где начинающие фотографы получают возможность публиковать свои работы по материнско-детской тематике, обучаться на онлайн-курсах и затем участвовать в конкурсах и получать денежные призы. Сегодня «Летидор» познакомит вас с одним из таких интернет-ресурсов, и вы своими глазами увидите, какие трогательные моменты из жизни семьи удается запечатлеть фотографам, и почувствуете, какую важную роль такие кадры могут сыграть в судьбе родителей и детей. Вот топ-20 фотографий, которые 16 строгих судей отобрали в качестве лучших. К слову, выбирать им пришлось почти из тысячи кадров. Скоро мы встретимся Чудо рождения Самые захватывающие кадры фотографы стараются поймать во время потужного периода родов, когда буквально на глазах происходит рождение нового человека! Пусть вас не смущают сосредоточенные лица рожениц, ведь именно в этот момент они должны приложить последние усилия, чтобы помочь малышу увидеть новый мир. Представьте только: еще миг — и счастливая мама и прекрасный младенец впервые увидят друг друга. Это самая долгожданная в жизни встреча. Мы самые близкие люди на свете А на следующих кадрах вы увидите, как после многих месяцев ожидания мама и новорожденный наслаждаются общением друг с другом. И ничто не может помешать им получать удовольствие от единения. Источник: Birth Becomes Her