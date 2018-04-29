Брошенная девочка рассказала о новой семье отца

Прощать — это очень важно, хоть и трудно. Даже самых плохих людей нужно уметь прощать, ведь негатив, накопленный в душе, разрушает. Многие подумают, что эта история нереальна, но в жизни такое случается чаще, чем мы думаем…

«Моей дочке исполнилось 11 лет. И уже 6-ой год она не видит своего отца.

Когда ей было всего лишь 2 годика, муж ушел из семьи. Он тогда спросил, можно ли ему отказаться от родительских прав и не платить алименты. Я была так поражена этим, что меня целиком поглотили боль, отчаяние и гнев. Я согласилась, потому что верила, что сама смогу дать своей дочери все необходимое, и избавлю ребенка от лишних переживаний. Ведь спокойствие дороже любых денег. И моя малышка все понимала, потому что я ей никогда не рассказывала сказки в стиле «твой папа — капитан дальнего плавания».

Когда Маше исполнилось 5 лет, мой бывший муж попросил о встрече. Он сказал, что у него обнаружили рак. Мы согласились увидеться в местном парке. И хотя ее отец просил уделить ему хоть пару часов, хватило буквально 25 минут. После этого от него и след простыл.

Около года назад я узнала, что у него появилась другая семья и даже дети. Моя дочь тоже это услышала… И знаете, ее это нисколько не взволновало. Машенька была такой спокойной! То, что она мне сказала тогда, стало для меня хорошим уроком. Вот ее слова:

«Мама, это же хорошо, что у папы появилась семья! Это значит, что он научился быть отцом… Я так рада за его деток».

А ведь она имела полное право на слезы, обиду и негодование (все это клокотало во мне в тот момент!). Но после мудрых слов моей дочки я поняла, какую силу имеет прощение!».