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Брошенная девочка рассказала о новой семье отца
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Брошенная девочка рассказала о новой семье отца 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Прощать — это очень важно, хоть и трудно. Даже самых плохих людей нужно уметь прощать, ведь негатив, накопленный в душе, разрушает. Многие подумают, что эта история нереальна, но в жизни такое случается чаще, чем мы думаем…
«Моей дочке исполнилось 11 лет. И уже 6-ой год она не видит своего отца.
Когда ей было всего лишь 2 годика, муж ушел из семьи. Он тогда спросил, можно ли ему отказаться от родительских прав и не платить алименты. Я была так поражена этим, что меня целиком поглотили боль, отчаяние и гнев. Я согласилась, потому что верила, что сама смогу дать своей дочери все необходимое, и избавлю ребенка от лишних переживаний. Ведь спокойствие дороже любых денег. И моя малышка все понимала, потому что я ей никогда не рассказывала сказки в стиле «твой папа — капитан дальнего плавания».
Когда Маше исполнилось 5 лет, мой бывший муж попросил о встрече. Он сказал, что у него обнаружили рак. Мы согласились увидеться в местном парке. И хотя ее отец просил уделить ему хоть пару часов, хватило буквально 25 минут. После этого от него и след простыл.
Около года назад я узнала, что у него появилась другая семья и даже дети. Моя дочь тоже это услышала… И знаете, ее это нисколько не взволновало. Машенька была такой спокойной! То, что она мне сказала тогда, стало для меня хорошим уроком. Вот ее слова:
«Мама, это же хорошо, что у папы появилась семья! Это значит, что он научился быть отцом… Я так рада за его деток».
А ведь она имела полное право на слезы, обиду и негодование (все это клокотало во мне в тот момент!). Но после мудрых слов моей дочки я поняла, какую силу имеет прощение!».
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А вы сможете угадать, кто из этих женщин мама двух других? Мама оставила малыша с папой. И тут ей пришло неожиданное сообщение! Она приняла героин прямо во время схваток. Вот как выглядят дети, рожденные с наркотической зависимостью
Женский форум
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