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Сын Анны Седоковой сделал свои первые шаги
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Сын Анны Седоковой сделал свои первые шаги 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Год назад Анна Седокова стала мамой в третий раз — в одной из американских клиник певица родила сына Гектора. Артистка долгое время скрывала лицо малыша, однако после того, как в одном из глянцевых журналов появилась ее фотосессия с детьми, в Instagram все чаще стали появляться фотографии светловолосого мальчика. Сегодня Анна поделилась с подписчиками радостной новостью — Гектор сделал свои первые шаги. «Мы пошли! Малыш #Гектор сделал свои первые самостоятельные шаги и теперь свободно передвигается по квартире, круша все на своём пути ❤️ Это такое счастье))) Вы знаете», — подписала видео Седокова.
«Молодцы ❤ теперь будет бегать везде, только и будешь успевать все по местам убирать)», «поздравляю маленького таптыжку и Вас! Уверенных ему шагов и гладкой дороге!», «Поздравляем! Все дороги открыты ему — теперь только вперёд!))», «Как быстро время пролетело. Вроде родила недавно …», «Поздравляю! Теперь глаз да глаз нужен за ним))), сладенький мальчик!» — написали в комментариях подписчики.
Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей: 13-летнюю Алину, 6-летнюю Монику и годовалого Гектора.
Фото: instagram
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