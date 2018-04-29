«Папа сказал: иди отсюда!»: пятилетняя челябинка ушла из дома

В воскресенье, 29 апреля, в Челябинске после ссоры с отцом ушла из дома пятилетняя девочка. Малышку заметили на улице прохожие и вызвали полицию.

— Я увидела ее на остановке около дома № 12 по улице Академика Сахарова, девочка была одна, — рассказала 74.ru челябинка Любовь. — Она хотела сесть в маршрутку, но ее не пустили одну. Пассажиры начали говорить, что девочка потерялась. Я стала ее расспрашивать. Она назвала свои имя и фамилию, показала, где живёт, но идти домой категорически отказалась. Говорит, папа сказал: «Иди отсюда!», она и ушла. Адрес и телефон бабушки не знает. Хорошо, что ее не посадили, а ведь она могла уехать, и тогда бы ее долго искали.

Челябинка вызвала полицию и осталась ждать вместе с девочкой. Минут через 40 за девочкой всё-таки пришёл отец. Она сначала заплакала, но потом подошла к отцу.

— Он объяснил, что у них проблемы в семье: с женой развелись, сын остался с мамой, а дочь — с папой, — говорит челябинка.

Приехавшие сотрудники полиции забрали мужчину с ребёнком в районный отдел полиции.

В пресс-службе регионального МВД вызов на Академика Сахарова подтвердили.

— Заявка поступала, на место поехал экипаж. О подробностях говорить пока рано, — отметили в ведомстве.