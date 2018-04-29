Ещё
«Папа сказал: иди отсюда!»: пятилетняя челябинка ушла из дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Папа сказал: иди отсюда!»: пятилетняя челябинка ушла из дома 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В воскресенье, 29 апреля, в Челябинске после ссоры с отцом ушла из дома пятилетняя девочка. Малышку заметили на улице прохожие и вызвали полицию.
— Я увидела ее на остановке около дома № 12 по улице Академика Сахарова, девочка была одна, — рассказала 74.ru челябинка Любовь. — Она хотела сесть в маршрутку, но ее не пустили одну. Пассажиры начали говорить, что девочка потерялась. Я стала ее расспрашивать. Она назвала свои имя и фамилию, показала, где живёт, но идти домой категорически отказалась. Говорит, папа сказал: «Иди отсюда!», она и ушла. Адрес и телефон бабушки не знает. Хорошо, что ее не посадили, а ведь она могла уехать, и тогда бы ее долго искали.
Челябинка вызвала полицию и осталась ждать вместе с девочкой. Минут через 40 за девочкой всё-таки пришёл отец. Она сначала заплакала, но потом подошла к отцу.
— Он объяснил, что у них проблемы в семье: с женой развелись, сын остался с мамой, а дочь — с папой, — говорит челябинка.
Приехавшие сотрудники полиции забрали мужчину с ребёнком в районный отдел полиции.
В пресс-службе регионального МВД вызов на Академика Сахарова подтвердили.
— Заявка поступала, на место поехал экипаж. О подробностях говорить пока рано, — отметили в ведомстве.
74.ru: последние новости
Поджигаем шоколад: разоблачаем фейки в соцсетях, на которые вы купились Приехала в гости беременной: на Южном Урале женщина родила ребёнка и закопала его лесу Не Чёлка и не Халва: в челябинском зоопарке юной ослице выбрали имя
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски137
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях91
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег132
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Пляжные образы российских звезд
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение