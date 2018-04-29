Беговел, самокат или сразу велосипед — что подойдет вашему ребенку?

Еще недавно я в первый раз посадила двухмесячного сына в слинг, а сегодня ему почти два, он отказывается ездить в коляске и убегает от меня. При такой активности я еще зимой начала думать, на каком транспорте сын будет ездить: модном беговеле, популярном самокате или универсальном велосипеде? С трудом, но получилось разложить все по полочкам.

Беговел

Честно говоря, раньше я не понимала, зачем ребенку такой «недовелосипед». А сейчас считаю, что это мастхэв любой мамы. И вот почему.

Беговелы рекомендуют для детей от полутора лет — как только ребенок стал уверенней ходить, пора тренировать координацию на беговеле. Научиться ездить довольно легко, нет проблем, если рядом с домом не залиты пешеходные асфальтовые дорожки — беговел без труда проедет по небольшим ямам и кочкам. Его частенько можно встретить на даче, во дворе или у бабушки в деревне.

Перед покупкой беговела полезно измерить рост ребенка и длину ножек (от паха до пола), а также заранее устроить тест-драйв на детской площадке, где малыши берут друг у друга вещи напрокат. Например, мой сын полюбил беговел с первого взгляда, поэтому вопроса в выборе транспорта особо не стояло.

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Беговел Smoby, цена: от 5 100 руб., интернет-магазин «Феечка», +7 (495) 542-36-37 Беговел Smoby, цена: от 5 100 руб., интернет-магазин «Феечка», +7 (495) 542-36-37 Из минусов этого транспорта: на беговелах, в отличие от велосипедов, редко устанавливают крылья над колесами, поэтому в слякоть после дождя (или во время) ребенок будет мараться минимум до колен, максимум — до затылка. Эта проблема решается покупкой резиновых сапог и непромокаемого костюма или хотя бы штанов.

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Что: непромокаемый детский комплект Где: интернет-магазин RITTA SHOP Телефон: +7 (812) 948-17-14 Сайт: ritta-shop.ru Кстати, со слов опытных мам, после беговела дети быстро учатся ездить на двухколесном велосипеде, поэтому этап трехколесного велика в таких семьях пропускают.

На что обратить внимание при выборе беговела:

1. Высота седла. При посадке ступни малыша должны плотно стоять на земле, а колени чуть согнуты. Практически все модели беговелов имеют регулируемое сиденье, это увеличивает срок их службы.

2. Регулировка руля. Как и в случае с высотой седла, многие производители позаботились, чтобы ребенок как можно дольше пользовался беговелом. Однако отладить руль по росту можно не во всех моделях, так что в магазине стоит обратить на это особое внимание.

3. Вес модели. Для детей до двух лет вес беговела не должен превышать 3 кг, в возрасте от двух до трех подойдут модели весом 4 кг, а с трех лет дети спокойно осваивают и более тяжелые модели.

4. Материал рамы. От этого зависит не только долговечность, но и вес беговела. Деревянные рамы — экологичные, но не самые легкие, к тому же предполагают ступенчатую регулировку седла, а значит опустить на пару миллиметров не получится. Пластиковые вызывают меньше доверия в надежности, особенно если ребенок крупный, а стальные покажутся малышам слишком тяжелыми. Лучший вариант с точки зрения веса и качества — алюминиевые рамы.

5. Наличие ручного тормоза. Удобный элемент для ребенка старше трех лет. Дети помладше, скорее всего, с трудом его освоят.

Беговел — ваш вариант, если:

вы часто выезжаете на дачу или просто за город, а рядом с домом нет безопасных ровных дорог;

ребенок достаточно высокий и уверенно стоит на ногах;

он очень активный и на улице не любит сидеть на одном месте;

вы мечтаете купить детский велосипед, но боитесь, что малыш еще не сможет на нем кататься.

Самокат

Этот друг появился у нас давно, но стоит нетронутый в углу — ребенок не хочет учиться на нем ездить, только хохочет от радости, когда папа с бешеной скоростью возит его по квартире. Хотя есть и другой пример: у родственников девочка в год и два месяца моментально научилась ездить на самокате и по сей день таскает его на каждую прогулку, так что все индивидуально.

Самокаты сейчас очень популярны: детям нравится легкость освоения, родителям — легкость транспортировки, небольшая стоимость и безопасность — упасть с самоката надо постараться, да и скорости большой малыш развить не сможет (в отличие от беговела и велосипеда).

Яркие и удобные детские самокаты вы можете приобрести в интернет-магазине TOY.RU. Самокат Triumf active снабжен тремя колесами, а ручки прорезинены, поэтому он максимально безопасен и устойчив. При движении колеса самоката светятся, что точно вызовет восторг ребенка.

Самокат Triumf active, цена: 1 499 руб. со скидкой 10%, заказать: +7 (800) 500-23-70 Самокат Triumf active, цена: от 2 199 руб., заказать: +7 (800) 500-23-70 На что обратить внимание при выборе самоката:

1. Регулировка ручки по высоте. Необходима для всех моделей.

2. Наличие съемного сиденья и съемной родительской ручки — для малышковых самокатов, когда велика вероятность, что хозяин быстро устанет.

3. Длина подножки. Для малышей она должна быть не больше двойного размера ступни.

4. Противоскользящая защита для ног. Это или специальное прорезиненное покрытие, или ребристая поверхность подножки.

5. Наличие тормозов — ручного или ножного (на заднем колесе). Актуально для самокатов для детей от трех лет, не раньше.

Плюсы самоката заключаются в его легкости (удобно носить маме или папе, когда ребенок устал), он может аккуратно стоять в коридоре, складываться, да и цены на них очень демократичные. Зато ездит хорошо самокат только по асфальту и бесполезен на бездорожье. В этом, пожалуй, самый большой его минус.

Самокат — ваш вариант, если:

вы живете в доме без лифта и вынуждени все детские игрушки таскать на себе;

хотите сэкономить;

рядом есть парк с заасфальтированными дорожками;

у ребенка нет плоскостопия, гипертонуса мышц на ногах и проблем с позвоночником.

Велосипед

Ближе к трем-четырем годам (при росте 95-115 см) ребенка можно пересаживать на трехколесный или двухколесный велосипед с двумя стабилизаторами — дополнительными маленькими колесиками. Этот транспорт уже похож на взрослый байк. С помощью удерживающих равновесие колес можно самостоятельно с ветерком гнать по неровностям дороги. Но многие опытные мамы с форумов утверждают, что злоупотреблять стабилизаторами не стоит. Как только ребенок привыкнет к велосипеду, будет чувствовать на нем себя уверенно, колесики лучше открутить и тренировать равновесие.

Кстати, в интернете можно найти таблицы соответствия роста ребенка и размера колес велосипеда. Это очень важно при покупке! И не будем забывать, что если одежду ребенку мы покупаем на вырост, то в случае с велосипедом делать этого не стоит — большой вес, неудобная рама и крупные колеса могут отбить у ребенка желание кататься.

На что обратить внимание при выборе велосипеда:

1. Безопасность. Цепь должна быть прикрыта крышкой, на ручках — нескользящие насадки.

2. Вес констркции. Самые легкие — алюминиевые.

3. Диаметр колеса. В зависимости от роста ребенка продавец подбирает нужный размер колес, но вы и сами можете заранее уточнить подходящие габариты в интернете.

К слову, ортопеды уверяют, что именно велосипед — это самый правильный детский транспорт: нагрузка на мышцы ложится равномерно, нет перекоса в торсе и плечах.

Велосипед — ваш вариант, если:

вы и сами умеете и любите кататься на велосипеде;

ребенок физически развит (особенно ноги);

в квартире есть место для хранения велосипеда, а дом оборудован лифтом.

Итак, пройдет немного времени, и сын обязательно начнет выпрашивать в магазине велосипед… И я уже потираю ручки и начинаю разминать колени, представляя, как мы поедем вместе по любимым местам. Не знаю, что об этом думает мой ребенок, но после беговелов и самокатов у него точно появится классный велосипед.

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