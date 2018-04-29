Подборка развивающих книг для детей до 5 лет

Сегодня очень многие родители охотно и целенаправленно занимаются ранним развитием своих малышей. Покупают им специальную литературу, игрушки, водят в развивающие клубы. Большинство современных ученых, даже при определенных разногласиях в подходах, единодушно утверждают: самый прочный «фундамент» закладывается именно в первые 3 года жизни. Так что это время упускать крайне нежелательно. И если вы тоже доверяете научному обоснованию существующих методик и хотите, чтобы ваш малыш уже в годовалом возрасте без труда произносил несколько несложных слов, а в 3 — сочинял истории по картинкам, предлагаем вам ознакомиться со специальной литературой, которая, возможно, поможет это осуществить. Редакция «КТО?ЧТО?ГДЕ» составила свой список развивающих книг.

Книжка-игрушка «Привет, малыш»

Эту книжку, а точнее, развивающее пособие из 8 двусторонних карточек, разработали и выпустили специально для новорожденных. Здесь нет текста, но есть то, что гарантированно привлекает их внимание, а именно — иллюстрации с разнообразными геометрическими узорами в черно-белой гамме. Ведь в возрасте до 6 месяцев малыши воспринимают только эти цвета. Для удобства использования книжку можно разобрать и прикрепить ее странички, к примеру, на мобиль, в коляску или на кроватку ребенка. Книжка сделана из прочного картона, поэтому прослужит она достаточно долгое время.

Возраст: от 0 месяцев Что развивает: мелкую моторику, координацию зрения

Книжки-кубики

Такую литературу можно смело давать малышу с 6 месяцев, совершенно не опасаясь, что он ее порвет или поцарапается о страницы. Книга изготовлена из прочного картона с закругленными краями. Однако самый главный ее плюс — в том, что она знакомит малыша с первыми словами и помогает ему познать окружающий мир. Играя с такими кубиками, ребенок быстро и просто научится говорить. Он может разглядывать картинки в этих книжках, показывать родителям, где изображен тот или иной предмет, собирать из них пирамидки, строить забор и даже собирать пазл. Такие кубики могут стать самой любимой игрушкой вашего малыша. В книжных магазинах представлено множество подобной литературы, причем разной тематики и на разных языках.

Возраст: с 6 месяцев Что развивает: внимание, мышление, мелкую моторику, воображение, речь

Виммельбухи

Если простым языком, то это книжки-гляделки, в которых очень мало текста, но много ярких, детализированных иллюстраций. Каждая страница виммельбуха буквально переполнена множеством предметов и персонажей. Такие картинки предполагают развитие разных сюжетных линий, автором которых является сам ребенок или же его родители. Подобные книги можно «читать» бесконечно, и каждый раз это будет новый рассказ, новая история. Также виммельбухи можно использовать в качестве развивающего пособия и давать ребенку несложные для понимания задания по иллюстрациям. К примеру, найти и посчитать, сколько на страничке синих машин, назвать все профессии людей, которые там изображены, и т. д.

Возраст: от 2 лет Что развивает: внимание, память, творческое мышление, речь, фантазию

Книжки с клапанами «Маленькие исследователи »

Увлекательная серия познавательных книг для детей, которые с большим интересом познают огромный мир и ищут ответы на разные вопросы. “Маленькие исследователи” станут первой практической энциклопедией для неугомонных почемучек, расскажут им о подводном мире, эре динозавров и о том, как устроено тело человека. Также из книг они узнают о работе машин, самолетов, пароходов, отправятся в космическое путешествие и познакомятся с животными. А чтобы их было увлекательнее читать, на каждой странице предусмотрены «окошки», за которыми скрываются интересные факты обо всем.

Возраст: от 3 лет Что развивает: память, речь, внимательность, любознательность, логическое мышление

Интерактивные книги «Букмарк»

Современные технологии появились и в детской литературе. Сегодня на полках книжных магазинов можно купить книгу, которая будет вести самый настоящий диалог с вашим ребенком, проверять его знания, хвалить за успехи и ненавязчиво-мягко поправлять в случае неправильного ответа. К примеру, издательство Букмарк выпустило целую серию таких книг. С их помощью дети с большим интересом выучат алфавит, пройдут курс обучения счету, познакомятся с животным миром, с разными профессиями, научатся правильно вести себя в обществе и на дороге. Вместе с книгами в набор входит специальный интерактивный карандаш, и когда ребенок прикасается им к картинкам, он узнает много полезной и познавательной информации в развлекательно-игровой форме.

Возраст: от 3 лет Что развивает: память, речь, любознательность, расширяет кругозор

Энциклопедия развития и обучения дошкольника

Книга, в которой собран богатейший информационный материал для развивающих занятий с ребенком. Здесь вы найдете 250 практических заданий и упражнений разной сложности, 2000 иллюстраций и советы от опытных педагогов и логопедов. В «Энциклопедии» нет слишком сложных заданий, это не скучный учебник, а, скорее, увлекательная и полезная игра. Кроме того, занимаясь по этой книге, ваш ребенок проще пройдет тестирование при поступлении в школу.

Возраст: от 3 лет Что развивает: память, внимание, мышление, научит чтению, письму, рисованию, счету

«Пальчиковые» книги

Это уже не просто книга, а целое пособие по рисованию — как, например, из отпечатков пальцев сделать забавных человечков, животных и других волшебных созданий. С помощью такой литературы ребенок не только достаточно быстро научится рисовать, но и сможет придумывать различные истории по «нарисованным» картинкам. Инструкция использования простая — обмакнуть пальчик в краску и поставить отпечаток прямо на страницах пособия. Вы можете выбрать отечественного издателя или же приобрести иностранную книгу, в набор которой уже входят специальные безопасные пальчиковые чернила, что очень удобно.

Возраст: от 4 лет Что развивает: творческие способности, воображение, мелкую моторику, логику, пространственное мышление

Книжки-лабиринты

Знакомиться с такой литературой лучше в возрасте 5 лет. Это достаточно непростая книга, в ней множество заданий, запутанных лабиринтов, поэтому детям младшего возраста будет сложнее разобраться и, соответственно, сохранить необходимые для этого интерес и внимание. Хотя с помощью подсказок родителей, конечно, попроще. Многие специалисты утверждают, что такие головоломки — одно из лучших заданий для подготовки ребенка к учебе. В серии книг «Ходилок, бродилок и лабиринтов» от издательства «Clever» тематика лабиринтов самая разная. Это могут быть путешествия животных, дорожное движение, микросхемы, планы домов и т. д. Причем задания в книге идут последовательно — от простых к сложным. Поэтому ребенку будет чуть легче поймать нужный «ритм» и разобраться во всех этих головоломках.

Возраст: от 5 лет Что развивает: внимание, логику, память, мелкую моторику, пространственное мышление