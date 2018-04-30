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Алсу нежно поздравила дочь с 10-летием
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Алсу нежно поздравила дочь с 10-летием 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Певица Алсу нечасто делится семейными фотографиями и кадрами с детьми, предпочитая максимально скрывать личную жизнь от любопытных глаз. Однако на днях звезда сделала редкое исключение — и показала поклонникам два снимка с дочерью Микеллой. Девочке исполнилось 10 лет, в честь этого в персональном Instagram звездной мамы появились следующие нежные слова: Напомним, с 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. В 2006 году у пары родилась дочь Сафина, в 2008-м — вторая дочь Микелла. В 2016 году появился на свет третий ребенок супругов сын Рафаэль. Недавно артистка породила слухи о беременности, заговорив о рождении четвертого ребенка. Однако чуть позже уточнила, что ее не совсем правильно поняли. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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