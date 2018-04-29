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Дочь Виктории Бекхэм превратила маму в эмодзи
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Дочь Виктории Бекхэм превратила маму в эмодзи 

Журнал ОК! 2 часа назад
Если супруга Дэвида Бекхэм Виктория не занята работой, то проводит время с семьей. Это ей очень по душе, поэтому Вики охотно делится с подписчиками домашними кадрами. Сегодня она показала в Instagram Stories, как проходят ее игры с дочерью Харпер: всё началось с красок.
Но рисовать на бумаге для маленькой Харпер слишком скучно. Поэтому она решила попробовать себя в роли визажиста. Виктория Бекхэм написала, что дочь хочет сделать из нее эмодзи в виде котенка.
Виктория Бекхэм
Звездная мама оценила креативность Харпер и сказала, что у нее подрастает будущий мейкапер.
Малышка решила попробовать свои силы и на папе. И он буквально засиял!
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм обновил прическу на фоне слухов о проблемах в семье.
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