Дочь Виктории Бекхэм превратила маму в эмодзи

Если супруга Дэвида Бекхэм Виктория не занята работой, то проводит время с семьей. Это ей очень по душе, поэтому Вики охотно делится с подписчиками домашними кадрами. Сегодня она показала в Instagram Stories, как проходят ее игры с дочерью Харпер: всё началось с красок.

Но рисовать на бумаге для маленькой Харпер слишком скучно. Поэтому она решила попробовать себя в роли визажиста. Виктория Бекхэм написала, что дочь хочет сделать из нее эмодзи в виде котенка.

Виктория Бекхэм

Звездная мама оценила креативность Харпер и сказала, что у нее подрастает будущий мейкапер.

Малышка решила попробовать свои силы и на папе. И он буквально засиял!