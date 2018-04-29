Кесарево или естественные роды: что выбрать?

Какая радость узнать, что ты скоро станешь мамочкой и в животике у тебя живёт маленький человечек. Эта новость изменяет жизнь женщины. Но тут же перед ней встает множество вопросов. В том числе, совершать ли роды естественным путем или пойти на кесарево сечение? МедикФорум задался этим вопросом и попытался найти на него ответ.

После беременности

Девушка, женщина, часто когда узнаёт, что беременная, первое впечатление, первые эмоции — это радость, восторг, восхищение. Но после того, как пройдёт несколько дней, недель, месяцев, у неё начинается паника, боязнь родов, и начинаются у всех допросы: а как это, а сильно больно, и так далее. Но у всех же по-разному проходит, как беременность, так и сами роды… И боли могут быть у кого-то слабые, а у кого-то сильные. Это зависит от организма и телосложения беременной. Тогда многие начинают бродить по страницам интернета, читать книги, искать информацию, смотреть различные видео про роды и отхождение вод, что совсем не стоит делать, так как насмотревшись различных видео сюжетов, страх становится ещё больше, чем был ранее. Беременная мама начинает плохо спать, постоянно нервничает и иногда даже бывает такое, что думает, зачем было вообще беременеть… за тем приходят мысли, что надо делать кесарево сечение, чтобы не чувствовать боли, хоть мама полностью здорова и могла бы родить сама. Но тут дело каждого…

Что происходит после кесарева сечения?

Никто и никогда не задумывается, что после кесарево сечения могут быть осложнения. На практике показано, что наркоз, который вводят женщинам, не всегда действует, и их оперируют по живому и ещё с большей болью. Тем более риск намного выше, что возникнут осложнения, чем у самородки. После операции, многие женщины даже не понимают, что они стали мамами. У них нету такой привязанности к малышу, как у мамы, родившей самой. Ещё один минус, после кесарево, рожать нельзя три года. Это нужно для того, чтобы зажил шов. Хирургическое вмешательство хорошо только в некоторых случаях: когда у мамы есть какие-то проблемы со здоровьем. Например: таз узкий, есть проблемы со зрением, с сердцем, отсутствие боли — является хорошим решением для беременных женщин, которые катастрофически боятся боли. В таком случае кесарево сечение лучше.

Как проходят естественные роды?

Роды естественные — это процесс данный природой, рождение младенца на свет. Как правило, роды начинаются тогда, когда оба организма к этому полностью готовы. У матери быстрее проходит период восстановления организма, чем у матери после кесарево сечения. После того, как снимут с живота лёд и пройдёт шесть часов, мама может уже сама заботиться о своей малютке: пеленать, прилаживать ребёнка к груди и так далее. Конечно и в естественных родах есть свои недостатки, такие как: сильнейшие боли в животе при схватках, при потугах, большой риск различных разрывов у рожающей женщины, таких как промежность, это встречается чаще всего. Многие врачи, всё-таки придерживаются мнения, что рожать лучше самим, если нет никаких противопоказаний у женщины, которая ждёт ребёночка, и если у малыша не тазовое прилегание. Ранее рассказывалось, как акушерки стимулируют естественные роды.