Мама Алены Шишковой выглядит ее старшей сестрой

Популярная модель Алена Шишкова опубликовала в Instagram фотографию своей мамы, однако подписчики «Вице-мисс Россия — 2012» уверены, что Надежда Шишкова больше похожа на старшую сестру своей дочери.