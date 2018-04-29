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Мама Алены Шишковой выглядит ее старшей сестрой
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Мама Алены Шишковой выглядит ее старшей сестрой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Популярная модель Алена Шишкова опубликовала в Instagram фотографию своей мамы, однако подписчики «Вице-мисс Россия — 2012» уверены, что Надежда Шишкова больше похожа на старшую сестру своей дочери.
«Мамуля, прекрасна. Гены есть гены, Аленушка красавица в маму», «Какая мама молодая и красивая», «На Шерон Стоун чем то смахивает», «Вот в кого такая красоточка как наша Алёна, красивая женщина», «Ну до чего же красивая мама у вас», «Женщинам кому за 40 есть к чему стремиться. Посмотрев на симпатичную молодую девушку», «Очень красивая, словно старшая сестра», «Какая красивая, молодая мама!», «Мамочка выглядит моложе дочки» — восхитились фолловеры. Многие отметили, что дочь Алены и Тимати Алиса тоже похожа на свою бабушку со стороны мамы: «Так вот в кого Алиса!», «У вас генетика нереальная 😍😍😍 Алиса такая же будет», «Алиса выглядит так же, как ваша мама», «Красивая мама! У Алисы бабушки красотки!!».
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