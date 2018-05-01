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Как правильно гулять с грудным ребенком?
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Как правильно гулять с грудным ребенком? 

МедикФорум 14 минут назад
Фото: МедикФорум
Регулярное пребывание на свежем воздухе является главным компонентом психического и физического здоровья. Маленький ребенок в течение суток пропускает больше воздуха через свои легкие, чем взрослый человек. Для правильного развития организму требуется много кислорода, который кровеносная система разносит по органам и питает им клетки маленького организма. МедикФорум собрал советы для правильных прогулок.
Как гулять в разное время года?
Если рождение малыша произошло период поздней весны или лета, то его можно вынести уже через пару дней после его рождения. Первое времяпровождение на открытом воздухе не должно превышать 20 минут. Если чадо появилось на свет в зимний период — вынести его нужно через 15 дней после рождения. Температура воздуха на улице не должна быть ниже, чем 10 градусов мороза. Со временем время прогулок постепенно можно увеличивать. Выносить малыша на улицу нужно хотя бы 1 раз в день, лучше, если он будет гулять дважды. Старайтесь проводить время на улице, даже если пасмурная погода или легкий дождь. При сильном морозе от прогулок надо воздержаться. В случае сильного ветра надо поднять бортики коляски на максимальный уровень, чтобы до ребенка ветер не дошел. Не рекомендуется при прохладной погоде заматывать лицо теплым шарфом. Сон на свежем воздухе очень полезен для маленького организма. Если вы увидели, что ваш малыш заснул, не торопитесь идти домой — не беспокойте его и побудьте лишнее время на улице.
Как одевать детей на прогулку?
Также нужно быть внимательным при одевании чада. Ориентируйтесь на погоду. Не стоит надевать много теплых вещей, если на улице достаточно тепло. Помните. Что перегревание опасно для здоровья ребенка, равно как и переохлаждение. Для прогулок зимой обычно используют спальные мешки, которые в народе называют «конвертами». Они достаточно теплые, поэтому учтите это, когда будете готовить ребенка к прогулке. Дополнительные вязаные кофточки и свитера создадут определенный дискомфорт, в результате чего появится потовые выделения. Есть риск заболеть ребенку, если например, после такого он попадет на сквозняк. В летнее время малышей нужно охранять от солнца при помощи навеса или специальных пляжных зонтиков. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка грудного возраста одного, тем более на открытом солнце. Это опасно не только для здоровья, но и для жизни чада. Почаще проветривайте детскую, на это время отнесите ребенка в другую комнату. Если в окно задувает сильный ветер, обязательно поставьте антимоскитную сетку. Она предотвратит появление насекомых в комнате. Ранее ученые выявили связь между грудным вскармливанием и религией.
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