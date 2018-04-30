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Уникальную секцию для детей могут закрыть в Приморье
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Уникальную секцию для детей могут закрыть в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители города Арсеньев Приморского края бьют тревогу в социальных сетях: уникальную спортивную секцию скалолазания для детей могут закрыть. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на arstv.
Как отмечается, раньше эта секция была очень популярна среди школьников города, но о скалодроме просто забыли в какой-то момент.
У нас в городе Арсеньеве есть секция скалолазания и она под угрозой закрытия, так как мало детей ходит… Мы с сыном случайно о ней узнали, просто увидели стену для скалолазания на других занятиях. И сейчас мой сын ходит уже третий месяц и в полном восторге
— соцсети.
Тренировки для детей проходят три раза в неделю здании «Юности», поделились информацией в комментариях арсеньевцы.
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