Уникальную секцию для детей могут закрыть в Приморье

Жители города Арсеньев Приморского края бьют тревогу в социальных сетях: уникальную спортивную секцию скалолазания для детей могут закрыть. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на arstv.

Как отмечается, раньше эта секция была очень популярна среди школьников города, но о скалодроме просто забыли в какой-то момент.

У нас в городе Арсеньеве есть секция скалолазания и она под угрозой закрытия, так как мало детей ходит… Мы с сыном случайно о ней узнали, просто увидели стену для скалолазания на других занятиях. И сейчас мой сын ходит уже третий месяц и в полном восторге

— соцсети.

Тренировки для детей проходят три раза в неделю здании «Юности», поделились информацией в комментариях арсеньевцы.