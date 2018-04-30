Как звездные дети отмечали день рождения: 9 именинников апреля 

В конце каждого месяца «Летидор» отправляется в «Инстаграм» на поиски самых ярких праздников детей звезд. Перед вами 9 именинников, которым посчастливилось в этом месяце загадать заветное желание и задуть свечи на торте. Семен (сын Эвелины Бледанс и Александра Семина) В первый день апреля в семье Эвелины Бледанс было особенно весело. И это не потому, что 1 апреля День смеха. Дело в том, что шесть лет назад 1 апреля на свет появился сын известной актрисы и телеведущей Сема. — написала в своем «Инстаграме» Эвелина. Семе несказанно повезло: его праздник выпал на воскресенье, а это значит, близким и родным удалось поздравить именинника день в день. Эвелина и ее бывший муж решили устроить для любимого сына несколько праздников. Сам день рождения Семен провел в окружении ближайших родственников. На следующий день мальчика поздравляли в детском саду. А потом имениннику вручали подарки его закадычные друзья. Как рассказала Эвелина своим поклонникам, вечеринка для Семы была организована в тематике сказки «Буратино». Виновника торжества и его гостей приветствовали и развлекали Мальвина, Буратино и даже пудель Артемон. Александра (дочь Сергея Жукова) 4 апреля свой 17-й день рождения отпраздновала старшая дочь Сергея Жукова Александра. Многодетный папа был верен себе — он опубликовал в своем «Инстаграме» большой поздравительный пост, наполненный трогательными признаниями: Сергей Жуков отметил, что, несмотря на расстояние, которое их разделяет (девушка живет вместе со своей мамой в США — прим. ред.), между отцом и дочерью существует незримая связь. — написал Сергей. Напомним, у именинницы Александры есть младшая сестра Ника и братья Энджел и Мирон — дети Сергея Жукова и его жены Регины Бурд. Анатолий (сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова) Весна — особенное время для семьи Галины Юдашкиной и ее мужа Петра Максакова. Теперь с этим временем года у молодых родителей связано как минимум два особенно приятных события. 28 марта Юдашкина стала мамой во второй раз (у пары родился сын Аркадий), а 4 апреля день рождения отпраздновал Анатолий — старший сын Галины и Петра. Свое двухлетие маленький Петя отмечал в «морском» наряде в окружении родных (напомним, в тот момент звездная семья была в США). Что касается главного атрибута праздника (мы, конечно же, о торте), то в этот раз мальчик загадывал желание, задувая свечи на сладком шедевре в виде Миньона! А на прошлом дне рождения цифра «1» украшала торт, выполненный по мотивам мультфильма «Тачки». И на этот раз Дмитрий Шепелев не порадовал своих подписчиков фотографией, на которой можно было бы отчетливо разглядеть лицо его сына. Зато молодой отец накануне личного праздника Платона (7 апреля мальчику исполнилось пять лет) разместил в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказал о том, как сын изменил его жизнь. Шепелев поведал историю, с которой сталкивается каждый родитель, планирующий совместный отдых с ребенком, когда буквально за день до вылета все планы приходится отменять, потому что ребенок заболел. — написал телеведущий. Кстати, в интервью «Телепрограмме» Дмитрий Шепелев отметил, что у них с сыном есть немало традиций. Так, кроме путешествий и совместных выходных, Дмитрий и Платон каждый день завтракают в одно и то же время, а перед сном обязательно читают: Петр (сын Екатерины Волковой и Ильи Любимова) 7 апреля свой четвертый день рождения отпраздновал сын Екатерины Волковой и Ильи Любимова. В честь самого крутого маленького мужика (хештег #самыйкрутоймаленькиймужик Екатерина ставит практически в каждый пост, посвященный сыну) был организован большой праздник. Вкусный ужин в одном из столичных ресторанов, игры с сестренкой и близкими друзьями, бумажная дискотека и, конечно же, торт! О торте стоит сказать отдельно — детским сладостям в семье известных актеров уделяется немало внимания. Так, например, на дне рождения Павлы (старшая сестра Петра — прим. ред.) гвоздем праздничной программы был торт в стилистике фильма «Аватар». А для Петра кондитеры приготовили торт с Молнией Маккуином! Арина (дочь Елены Перминовой и Александра Лебедева) Эта звездная семья не просто любит праздники. Елена Перминова и Александр Лебедев умеют воплощать в жизнь детские мечты. Так, например, младший сын пары Егор на свой день рождения был королем, а вот апрельская именинница Ариша на своем празднике была самой настоящей принцессой. 7 апреля девочке исполнилось четыре года. Конечно же, в своем «Инстаграме» мама Арины посвятила ей праздничный пост. Как вы думаете, в чем должна встречать утро настоящая принцесса? Конечно же, в бальном платье! Тем более вечером именинница должна была принимать гостей. Друзья Ариши оказывались в самом настоящем сладком царстве! Эклеры, корзиночки, кейк-попсы, профитроли, макарони и невероятный торт! «Марципановые мини-круассаны на золотых блюдечках для самых любимых персонажей моей доченьки @arishalebedeva2014 — вызвали абсолютный восторг у Ариши и ещё больше удивления, когда этот шедевр оказался тортиком!🎂» — так этот шедевр описала Елена Перминова. Если верить пословице «Как день рождения проведешь — таким новый год и будет», то можно предположить, что впереди Аришу ждут только счастливые моменты. Андрей крайне редкий гость в социальных сетях своих знаменитых родителей. Ради 6-летия сына Елизавета Боярская и Максим Матвеев исключение не сделали. Они опубликовали в своих «Инстаграмах» теплые пожелания в адрес именинника, но так и не показали поклонникам самого виновника торжества. — написала в своем микроблоге Боярская. Судя по фото, Андрей отмечал день рождения в стиле «Звездных войн». Чубака, Мастер Йода, светящиеся мечи и шикарный двухъярусный торт с марципановыми фигурками и фейерверком — «Летидор» уверен, что мальчик оценил старания родителей по достоинству! Евангелина (дочь Светланы Лободы) 7 апреля «Инстаграм» Светланы Лободы прямо-таки разрывался от поздравлений. Нет, известная певица еще не родила (хотя, судя по всему, это произойдет совсем скоро). В этот день свой седьмой день рождения отпраздновала Евангелина — дочь Светланы и ее бывшего возлюбленного Андрея Царя. — написала Лобода в своем «Инстаграме». Напомним, вскоре Евангелина станет старшей сестрой. Светлана Лобода находится на последних месяцах беременности. О том, кто отец будущего малыша, певица не говорит. Артемий (сын Миланы и Александра Кержаковых) Свой первый праздник младший сын Александра Кержакова отметил 10 апреля. Фотографий пышных торжеств по этому поводу не найти ни в «Инстаграме» известного футболиста, ни в соцсетях его жены Миланы. Звездные родители ограничились фотографией и поздравлением. Милана разместила кадр с сыном на рояле. Малыш, одетый в черный бархатный костюм, явно рад происходящему. — лаконично подписала этот кадр молодая мама. Александр Кержаков, в свою очередь, разместил совместное фото с двумя сыновьями. Напомним, помимо маленького Артемия у Александра Кержакова есть сын Игорь от предыдущих отношений и дочь Дарья. В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены Фото: Instagram@semensemin Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!