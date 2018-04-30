Татьяна Лазарева: «В приоритете у меня всегда стоит семья»

Татьяну Лазареву многие знают и любят по замечательным телевизионным проектам, таким как «О. С. П. -студия», «Хорошие шутки», и многим другим.

Но с особым вдохновением Татьяна вела передачу «Это мой ребенок!». О том, что именно ее сподвигло на работу в этом проекте, телеведущая поведала в одном из своих интервью: «К сожалению, сегодня практически нет семейных программ, зато есть куча проблем, связанных с воспитанием детей. Какое отношение у родителей к детям? В большинстве — безразличное. А ими нужно заниматься — воспитывать, любить, в конце концов… Эта передача направлена именно на объединение родителей с детьми».

Татьяна Лазарева родилась в простой семье школьных учителей в Новосибирске. Татьяна и ее сестра воспитывались в теплой семейной атмосфере, их дом всегда был открыт для гостей.

Родители активно поддерживали артистические таланты дочери, которые та проявляла с самого детства. А вот учиться Таня не очень любила и по стопам родителей так и не пошла, бросив педагогический институт. Спустя годы она так вспоминает об этом: «Я училась в Новосибирском педагогическом институте и в Кемеровском институте культуры, но ни один не окончила. И да, это мне очень мешает, потому что я не могу сказать своим детям: получай высшее образование и тогда добьешься в жизни того же, что и я! Но вроде бы они, в отличие от меня, это и так понимают».

Попытки поступить в столичные театральные вузы тоже так и не увенчались успехом, зато в 90-х Татьяна стала настоящей звездой КВН.

Тогда же она впервые вышла замуж за успешного предпринимателя и друга семьи. Но, несмотря на пышную свадьбу, этот брак оказался скоротечным, и всего через пару месяцев супруги разошлись.

В 1995 году у Татьяны родился первый ребенок. По ее словам, в тот момент она просто мечтала стать мамой. «Когда мечта осуществилась, —вспоминает Лазарева, — я четко поняла: вот оно — главное, а все остальное пусть идет лесом…»

К несчастью, отец не принял ребенка и отказался как-либо участвовать в судьбе Татьяны. Для нее это, конечно, было тяжелым испытанием. Таня осталась совершенно одна и продолжала интенсивно работать, скрывая свое положение вплоть до шестого месяца беременности. По словам Лазаревой, именно беременность раскрыла в ней мощный потенциал и зарядила энергией. Обращаясь к женщинам, которые оказались в сходной сложной ситуации, без какой-либо поддержки, Татьяна уверяет: «Если дается такое счастье, то и силы дадутся. Даже больше, чем надо, этих сил появляется. Ради этой своей кровиночки горы можешь свернуть, всех, кто встанет на пути, поубиваешь. Как танк прешь. Не зря говорят: Бог дал детей, Бог даст и на детей…».

К тому моменту ее коллега по цеху Михаил Шац был уже давно и страстно влюблен в Татьяну, но скрывал свои чувства. Их роман завертелся во время гастролей в Самаре. Вспоминая о начале этих отношений, Татьяна признается: «Что он такого сделал? Да ничего такого. Просто был рядом все время. Для меня важнее всего, что я доверяю человеку во всем и не боюсь, что он меня подведет или предаст. Это главное».

В 1998 году Татьяна и Михаил поженились, и вскоре у них родилась дочь Соня. А спустя 8 лет они стали родителями еще одной девочки — Тони. В одном из интервью Лазарева призналась, что с удовольствием родила бы и больше детей: «Первого ребенка я родила в 29 лет. Последнего в 39. Ну и еще одного в промежутке. Я бы еще их рожала, но как-то больше не получилось. Но и этих троих я очень люблю и очень ими горжусь. Все время удивляюсь, откуда у меня, простой сибирской дурочки, взялись такие прекрасные дети? Не знаю. Просто повезло, наверное».

У Татьяны с Михаилом получился очень органичный и плодотворный союз как в семейном, так и в творческом плане. В их семье царят гармония и взаимопонимание во всем: они оба искренне шутят, воспитывают детей и занимаются благотворительностью.

С 2004 года Татьяна Лазарева и Михаил Шац принимают активное участие в деятельности благотворительного фонда «Созидание». Кроме того, они и материально поддерживают нуждающихся, принимают участие во всевозможных благотворительных акциях.

Надо признать, что им пришлось преодолеть некоторые испытания, но, к счастью, обоим хватило мудрости сохранить семью. Ведь они не представляют жизни друг без друга и без своих детей.

“В приоритете у меня всегда стоит семья. Было немало проектов, от которых я отказывалась… Зарабатывать за счет общения с семьей я считаю неправильным, потому что деньги, которые я зарабатываю, тратятся, прежде всего, на ту же самую семью и комфорт. Так что все равно получилась бы подмена. Поэтому предпочитаю в первую очередь соблюдать интересы семьи”.