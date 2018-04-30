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«Ушёл искать сразу, как дочка убежала»: причины ухода пятилетней челябинки из дома выясняет полиция
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«Ушёл искать сразу, как дочка убежала»: причины ухода пятилетней челябинки из дома выясняет полиция 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Пятилетняя девочка после ссоры с папой ушла из дома и попыталась уехать на маршрутке к бабушке, адреса которой не знала. Ей помешали прохожие. Обстоятельства, при которых ребёнок оказался на улице один, выясняет полиция.
Всё произошло воскресным днём 29 апреля. Женщина на остановке около дома № 12 по улице Академика Сахарова увидела малышку, которая одна пыталась сесть в маршрутку. Но без взрослых её не пустили. Оказалось, что девочка потерялась.
— Я вызвала полицию и осталась ждать вместе с малышкой, — рассказала 74.ru челябинка Любовь. — Расспросила её, она назвала свои имя и фамилию, показала, где живёт, но идти домой категорически отказалась. Говорит, папа сказал: «Иди отсюда!», она и ушла. Адрес и телефон бабушки не знает. Минут через 40 за неё всё-таки пришёл отец. Она сначала заплакала, но потом подошла к нему.
В городской полиции со слов мужчины пояснили, что девочка сама открыла дверь и ушла, а папа сразу выбежал вслед за ней и долго её искал.
— Происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, — рассказала 74.ru сотрудник пресс-службы полиции Челябинска Любовь Гайнуллина. — По предварительным данным, семья характеризуется положительно. В поле зрения сотрудников социальной защиты никогда не попадала.
Челябинка, которая ждала полицию вместе с девочкой, уточнила, что мужчина объяснил уход дочки из дома проблемами в семье.
— Он сказал, что с женой развелись, сын остался с мамой, а дочь — с папой, — рассказала женщина.
Приехавшие сотрудники полиции забрали мужчину с ребёнком в районный отдел полиции.
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