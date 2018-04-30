Когда ребенку пора заниматься музыкой

Рано или поздно в жизни ребёнка появляется музыка. Одни с младенчества слушают то, что ставят им взрослые, другим повезло — родители играют для них сами, а третьи довольно рано осознают себя музыкантами. Или их родители считают, что дети хотят стать музыкантами. Но, независимо от желания родителей и даже детей, существуют довольно твёрдые правила, согласно которым на разных музыкальных инструментах начинают учить играть в разное время. И это не прихоть педагогов, а условия развития ребёнка — как психические, так и физические. Должны развиться слух и память, подрасти пальцы и ноги — малыша за рояль не усадишь, баян на плечо ему не повесишь.

Дрессированные скрипачи

Уже четырёхлетнего ребёнка могут начать учить музыке — некоторые школы занимаются столь ранним развитием. В Санкт-Петербурге это прежде всего Городская музыкальная школа имени Ляховицкой на Садовой, 32 (туда принимают детей из всех районов). Конечно, для малыша это будет не занятие на инструменте, а прежде всего сольфеджио, развитие слуха, памяти, ритма и других необходимых для начинающего музыканта качеств. Дети поют песенки, слушают музыку, выстукивают ритм, а родители делают выводы: мучить ли дальше чадо или пусть получит счастливое детство.

Обучаться игре практически на любом духовом инструменте следует после того, как большая часть молочных зубов сменится на постоянные, иначе не получится ни музыки, ни прикуса.

Дети постарше приходят уже на конкретное отделение на инструмент — на фортепиано (тут претендентов больше всех), на струнные, на духовые и на ударные. (Ударные — это не только барабан, но и ксилофон, к примеру, тоже.) Если потенциальные скрипачи могут быть приняты уже в 6-летнем возрасте, то мечтающие о карьере в духовом оркестре вынуждены повременить: обучаться игре практически на любом духовом инструменте следует после того, как большая часть молочных зубов сменится на постоянные, иначе не получится ни музыки, ни прикуса. Но чтобы не терять времени, «пересидеть» молочные зубы можно на другом отделении, чтобы не отставать по музыкальной грамоте. Хотя в разных странах есть музыкальные школы, которые опровергают наши устоявшиеся представления о возрасте начала учёбы. Например, в Японии был знаменитый преподаватель по классу скрипки Шиничи Судзуки, у него дети начинали заниматься с двух-трёх лет, что по европейским меркам просто бесчеловечно. Публика была потрясена его удивительными ансамблями 4–5-летних скрипачей: человек сто-двести малышей чистенько и синхронно «выпиливали» произведения Вивальди, Моцарта, Бетховена. Правда, критики называли это не музыкой, а дрессировкой. После смерти Судзуки в 1998 году другого такого «дрессировщика» не нашлось, и об этом опыте забыли. А русская американка Хелен (Елена) Хайнер, преподающая более 30 лет, уверена, что только фортепиано может научить музыке, все остальные инструменты могут быть дополнением, но не более того. В Германии городские дети тоже массово идут заниматься фортепиано, чтобы играть классическую музыку (в стране сейчас настоящий бум интереса к классике), а сельские — успешно учатся играть на аккордеоне, который очень востребован в многочисленных народных ансамблях.

Я вам денежки принёс за квартиру за январь…

Стоит помнить, что если у ребёнка проблемы с шеей — то лучше о скрипке забыть и обратиться, к примеру, к виолончели. У моей дочери были смещены два шейных позвонка из-за родовой травмы, и мы об этом не знали (о, советская беспечность!), пока случайно не попали на приём к врачу совсем другой специальности, но он понимал в остеопатии. И бедная девочка 8 лет играла на скрипке, причём хорошо играла, а ведь это постоянное напряжение шеи, достаточно статичная поза. Да, порой кружилась и болела голова, но Феня принимала таблетку цитрамона и играла дальше. Теперь она рисует — так шея больше не болит. Поэтому, перед тем как отдать своего ребенка на обучение по классу скрипки, проверьтесь у врачей. Хотя известны случаи, когда хорошими скрипачами становились… горбуны. Что же касается духовых инструментов, тут должны быть хорошо развиты лёгкие и носоглотка. Если ребёнок ходит с заложенным носом и дышит ртом, до флейты ли ему, до саксофона ли? Есть родители, которые с самого начала уверены, что музыка будет занимать в жизни их ребёнка важное место, поэтому они готовятся развивать музыкальные способности буквально с первых дней жизни. И не всегда это родители, которые сами получили соответствующее образование, поэтому они не всегда знают, с чего начать, даже если у них есть отличный слух и голос. Обучение музыке похоже на обучение языку. Лучше всего усваивается язык в соответствующей языковой среде, когда ребёнок, ещё не умея говорить, подсознательно накапливает формы речи и запас слов. Так и с музыкой: окружите малыша соответствующей средой, чтобы у него накопился слуховой музыкальный опыт. Музыкальные педагоги рекомендуют включать ребёнку записи спокойной, гармоничной, красивой музыки, хорошо влияющей на нервную систему малыша, но желательно — без слов. Пение будет вашим родительским уделом. Чем бы вы ни занимались с малышом — переодеваете, кормите, гуляете, купаете, — пойте ему бесконечные ласковые песенки. Причём это вовсе не обязательно должны быть какие-нибудь канонические «Берёзки» или «Калинки-малинки». Поступайте как акын — что вижу, о том пою. Вспомните эпизод из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»: «Я вам денежки принёс за квартиру за январь. — Вот спасибо, хорошо, положите на комод. А ещё ведь, как на грех, тесто я поставила. — Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу» (Шурик должен подменить бабульку-няньку, оба поют на мотив колыбельной, чтобы не разбудить ребёнка). Если в вашей семье играют на музыкальных инструментах — играйте малышу, только не на барабанах, а вот лёгонькая перкуссия может ребёнку и понравиться.

Пойте три часа в сутки!

В Великом Новгороде живёт и работает Марина Бурьяк, первый лауреат национальной премии «Душа России», руководитель фольклорного театра «Кудесы» и директор единственной на Северо-Западе детской музыкальной фольклорной школы, где самые юные ученики начинают петь раньше, чем говорить.

Раньше и отцы, и дедушки занимались с детьми, не только ремеслу их учили, но и фольклор передавали.

— Знаете, почему современные люди так плохо поют, большинство не имеет слуха, почему они не умеют танцевать и вообще скованы в движениях? — спрашивает Марина. — Потому что с ними не занимались в младенчестве. Раньше мать и бабка пели ребенку не меньше трёх часов в сутки — не песни, конечно, а потешки, колыбельные, простые мелодии с простыми словами, но они пробуждали в ребенке музыкальный слух и чувство ритма. В деревнях, бывало, какую старушку ни спроси — все поют, на ногах чуть держатся, а мелодию ведут ровненько, с дыхания не сбиваются. И они не учились музыке у педагогов — их воспитывали их собственные матери и бабки. Из поколения в поколения передавалась эта культура — и песни, и танцы, и обряды. А современные музыкальные занятия в яслях и садиках — зачастую настоящее вредительство. Марина уверена: почти в каждом человеке с нормально устроенным слуховым аппаратом можно развить музыкальный слух, если буквально с младенчества уделять ему время: — Сыновей и внуков вырастила, так что личный опыт есть. Я поражаюсь: до 30 раз подряд могу петь ребенку простенькую потешку «По ровной дорожке, по ровной дорожке…», потряхивая его на коленках, — и малыш, который ещё не говорит, не устаёт слушать, улыбается, пытается подпевать! Мой отец был первым танцором на деревне, без него ни один праздник не начинался — мы из-под Череповца Вологодской области, — и я помню его колыбельные, помню, как я просила его рассказать мне в тысячный раз про трех богатырей и сечу на Калиновом мосту, помню, как он нараспев повторял эти волшебные строки. Ведь раньше и отцы, и дедушки занимались с детьми, не только ремеслу их учили, но и фольклор передавали. Это подтверждается всеми нашими экспедициями — если в деревне найдется старичок за восемьдесят, он и колыбельные вспомнит, и сказки, и потешки.

Свинья-волынка

Конечно, Марина Бурьяк — профессионал, но ведь многие родители тоже могут петь с детьми, если, конечно, им медведь все уши не оттоптал, что, кстати, не так часто и встречается. Музыкальные педагоги уверены, что слух можно развивать в любом возрасте, и пока вы занимаетесь с ребёнком — вы вполне сможете усовершенствовать свои навыки. Поёт мама или бабушка песенки — ребёнок уже лет с полутора тоже будет пытаться это делать. Если взрослый к тому же поёт чисто, не фальшивит, то ребенок подсознательно будет это воспринимать как норму и постарается петь вместе с вами. Только нужно учесть: детский голосок тоненький, высокий, и если вам кажется, что малыш фальшивит — нет, вы с ним в разных тональностях.

Стоит помнить, что хороший музыкальный инструмент стоит недёшево, как и нервы домочадцев и соседей.

Важно помнить, что для самых маленьких нужны небольшие по диапазону песенки-попевки, состоящие из нескольких близко расположенных звуков, не заставляйте ребёнка петь сложные композиции. Очень полезны речитативы-импровизации с игрушками. Дети любят, когда игрушки «общаются» между собой, пусть у них куклы и мишки поют. Выучивать эти речитативы не нужно — лучше уметь импровизировать. Не нужно усаживать малыша за музыкальное занятие — это может его оттолкнуть, — вместо этого используйте каждую свободную минуту для пения. Ну а как выбрать музыкальную школу — это уж решать родителям. Но известно, что при серьёзных намерениях идут не в школу, а к педагогу — в какой бы школе он ни работал. Сколько раз было: педагог уходит в другое учебное заведение — и его ученики тихонько за ним бредут. И, разумеется, про будущую школу следует узнать как можно больше, чтобы никаких неприятных сюрпризов не подвернулось в последний момент. И ещё стоит помнить, что хороший музыкальный инструмент стоит недёшево, как и нервы домочадцев и соседей. Моя дочь училась, когда мы жили в хрущёвке. Её фортепианные пассажи были слышны до первого этажа (наша квартира на пятом), а скрипичные этюды, особенно в первые годы обучения, повторялись всеми дворовыми кошками. Рассказывают такую историю (якобы быль). Один москвич в такой же хрущёвке учился играть на волынке по самоучителю. Через месяц к нему пришёл участковый милиционер: «На вас соседи жалуются, что вы в квартире свинью держите и над нею измываетесь, и она хрюкает и воет на весь квартал!»