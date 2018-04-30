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Игорь Николаев похвастался успехами маленькой дочки
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Игорь Николаев похвастался успехами маленькой дочки 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Певец, композитор, Игорь Николаев охотно делится в личном блоге фотографиями и видеороликами с участием маленькой дочери. В недавнем интервью артист объяснил, почему, а также похвастался успехами юной Вероники. По словам Игоря Николаева, его крошка растет невероятно смышленым ребенком. Так, недавно девочка освоила самокат: «Я был поражен. Дети обычно не знают, что с ним делать и как к нему подойти: носят на себе, волокут по земле. А наша встала, оттолкнулась и поехала! Это просто поразительно. Я сам не умею на нем ездить, кстати. Теперь она должна меня учить! », — не без гордости сообщил звездный отец «Собеседнику». Напомним, Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова официально оформили отношения в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — родилась в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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