Светлана Лобода случайно раскрыла пол будущего ребенка 

Некоторое время назад певица, ведущая, автор песен, дизайнер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода официально подтвердила, что ждет ребенка. В преддверии родов звезда отправилась в США. А на днях опубликовала в stories соцсети Instagram видеоролик, на котором ее дочь случайно раскрывает пол будущего ребенка. В ходе записи юная Евангелина поет песню «Твои глаза» — и на ходу переделывает слова композиции, сообщая: «…сестра в животике сидит». А в финале трогательно прижимается к животу мамы. Как отмечают Дни.ру, уже спустя несколько часов видеоролик был удален артисткой. Напомним, Светлана Лобода растит единственную дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году, в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с отцом своего ребенка. Некоторые отечественные СМИ уверяют, что отец будущего малыша артистки — лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезды познакомились в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку — и, как утверждает пресса, все это время продолжали тайно встречаться. Фото: Instagram @lobodaofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!