Психологи: любопытные дети лучше учатся в школе

Психологи из Мичиганского университета пришли к выводу: любопытные ученики чаще получают более высокие оценки в школе, особенно сильно эта связь выражена у детей из малообеспеченных семей. Результаты работы помогут в создании новых программ раннего развития детей. Исследование опубликовано в журнале Pediatric Research.

На школьную успеваемость влияет множество различных факторов. Например, более ранние исследования показали, что подростки, склонные к ожирению, чаще получают низкие оценки по математике. Обычно успехи в учебе связывают с социально-экономическим статусом семьи: дети из обеспеченных семей учатся лучше, благодаря доступу к программам раннего образования и меньшему уровню стресса. По словам авторов новой научной работы, любопытство может «уравнять» образовательные возможности учеников из семей с разным достатком.

Психологи изучили данные долгосрочного исследования ECLS-B (Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort), для новой работы они отобрали информацию о 6200 дошкольниках. Дети проходили тесты по чтению и математике в возрасте пяти и шести лет. Тогда же их родители отвечали на вопросы о поведении ребенка, в том числе о его любознательности и склонности к произвольному интеллектуальному контролю — «усидчивости», способности сосредотачиваться. Ученые использовали несколько показателей любопытства: развитое воображение, склонность осваивать новые подходы, способность легко адаптироваться к новым условиям.

В основном дети из менее обеспеченных семей действительно получали более низкие оценки, но дошкольники с высокими показателями любопытства демонстрировали примерно одинаковые успехи в учебе вне зависимости от достатка родителей. Склонность к любопытству компенсировала и неусидчивость, позволяя детям лучше концентрироваться на занятиях. Психологи подчеркивают: несмотря на то что любознательность принципиально важна для обучения, современные образовательные программы не стремятся ее развить — они чаще фокусируются на самоконтроле и дисциплине.

Ранее ученые установили, как на успеваемости детей сказывается увлечение онлайн-играми.