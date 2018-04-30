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«Настоящий мужчина»: сын Пугачевой довел народ до слез
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«Настоящий мужчина»: сын Пугачевой довел народ до слез 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Максим Галкин поделился с поклонниками новым семейным видео. На кадрах запечатлены дети юмориста и Аллы Пугачевой.
Пародист показал, как дети встретили его после некоторого отсутствия. «Веселимся по моему приезду с дальних берегов», — подписал видеозапись Галкин.
На кадрах Лиза показывает папе новые игрушки. Одна из коробок застряла и девочка не может самостоятельно ее достать. На помощь пришел ее брат. «Помочь», — просто спросил Гарри. Девочка тут же отошла и брат вытащил игрушку.
Такое поведение маленького мальчика умилило поклонников. Народ пришел. восторг от воспитания детей. «Вот это мужское, небрежное „помочь“, просто здорово! берут пример с родителей! Настоящий мужчина растет», «Какие дружные, умные, красивве дети! Замечательные родители. Очень приятно смотреть в доме смех и радость. Счастья Вам всегда», «Прям до слез, какая идиллия», — написали под видео поклонники Пугачевой (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
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