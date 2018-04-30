Оксана Федорова: я стала гораздо менее тщеславной

Ни для кого не секрет, что «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова — личность многогранная. Она работала милиционером и вела детские передачи, успевала ходить по подиуму и преподавать в вузе, заниматься дизайном одежды. Но в последнее время красавица все больше внимания уделяет семье, о которой всегда мечтала.

40-летняя Оксана Федорова — одна из самых успешных красавиц, которая строит карьеру на телевидении. Ее персона долгие годы пребывает в центре внимания и она нередко рассказывает, как совмещает работу и воспитание двоих детей: «До того, как у меня появилась семья, я очень много работала. Я вообще не могу сидеть на месте и ничего не делать, но с рождением детей приоритеты однозначно сместились в сторону семьи. Я стала гораздо менее тщеславной и главное для меня — состояться как мама».

По словам Федоровой, она успевает работать директором Музея моды, развивать собственную линию одежды, заниматься делами благотворительного фонда, сниматься в журналах и на телевидении и «многое-многое другое». Оксана указывает, что в ее жизни бывают разные ситуации, но неудачи в карьере — мелочи в сравнении с волнением за детей, когда те болеют или неважно себя чувствуют. Знаменитость радует, что она может позволить себе то, что многим недоступно — самостоятельно строить рабочий график и соглашаться только на интересные проекты. Благодаря этому Оксана Федорова может проводить со своей семьей больше времени: «У нас с мужем правило — каждые выходные проводить дома с детьми, поэтому в выходные — никакой работы. Мне в свое время очень помог совет — отличать важное от срочного».

Целеустремленность и правильное распределение времени многим подписчикам нравятся, но некоторые считают, что Оксане Федоровой просто сильно повезло в жизни и она якобы должна уповать только на удачу: «Возьму на заметку, как все успевать». «Ой, ну, не у всех няни есть, уверена, что вам они помогают с детьми, иначе график рабочий был бы не таким плотным». «Оксана, вы — просто счастливица, ведь родились с такой яркой внешностью, которая далеко не каждой женщине дана».

«Молодец, я тоже на выходных не работаю, нужен отдых, однозначно». «Да, похвастались, вы так себя любите». «Умница и красавица». Оксана Федорова, которую часто хвалят за яркие внешние данные, призывает работать не только над лицом и фигурой, но и уделять внимание внутреннему миру.

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