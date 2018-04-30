Воровка, обокравшая хоккейную команду, «засветилась» во время детского конкурса в ДК ВИЗ

29 апреля в ДК ВИЗ проходил конкурс творчества «Созвездия Урала», шла репетиция группы детей. Пока дети репетировали, у мамы одного из ребят, Натальи, украли из сумки телефон. Позже, просмотрев записи, Наталья поняла, что стала жертвой воровки, которая обчистила гримерки в театре, пока актёры были на сцене, а недавно обворовала в Верхней Пышме целую хоккейную команду.

Как рассказала E1.RU Наталья, она оставила за кулисами сумку, потому что дети репетировали рядом, и у не даже мысли не возникло, что кто-то может что-то украсть.

— У нас дети занимаются вокалом, мы пели, — говорит Наталья. — В ДК ВИЗ мы практически живем на конкурсах, всегда спокойно там оставляем сумки, можем даже уйти, вернуться — сумка будет стоять. Сумка стояла на колонке за кулисами. Тут появилась какая-то женщина, но она не вызвала подозрений: была опрятная, можно было подумать, что это чья-то мама, кого-то из другого коллектива. Тут же дети сидели на этой колонке. Мы с ней даже встретились лицом к лицу. Через какое-то время мой ребенок попросил телефон, я поискала в сумке — а там его нет.

Наталья просмотрела записи с камеры Gopro, которую делали во время выступления ребят, камеры видеонаблюдения самого ДК ВИЗ, там четко видно, что женщина крутится за кулисами, рядом с оставленной сумкой, потом выходит из-за сцены, проходит по коридору и уходит к запасному выходу.

— Потом мы вспомнили, что видели эту женщину на E1.RU, узнали ее, — говорит Наталья. — Я так понимаю, что она знаменитая уже в городе.

Наталья сразу же обратилась в полицию, привезла все записи, написала заявление. Сегодня съездила, чтобы составить фоторобот.

— У меня задача не телефон вернуть, — говорит Наталья. — А защитить общество от опасного человека, если она ворует и ворует. Она ходит по праздникам, четко знает, что ей надо делать.