Мимимишные маленькие танцоры из Большого Истока стали третьими на Кубке России

30 апреля в Екатеринбурге прошел первый день Кубка России по танцам. Не все победители еще известны, но самых мимимишых танцоров мы уже определили. Малышам из команды «Топ-топ», которая приехала из Большого Истока, всего по 5–7 лет. Они заняли третье место в своей номинации.

Кубок России по танцам проводится в Екатеринбурге уже десятый раз. В этом году он проходит в ЦК «Урал». Мы поговорили с руководителем школы танца «InFinity» Людмилой Киселевой, которая привезла на соревнования несколько команд, в том числе и «Топ-топ».

— Мы на этот чемпионат ездим уже давно, лет 5 точно, — рассказала Людмила Е1.RU. — Всегда мега энергетика, очень крутые танцоры от мала до велика. Разные города выступают: Тюмень, Курган, Пермь. Мы стараемся создать шоу. Сегодня у нас малыши отжигали. Номер назывался «Мышиные истории». Девочки-мышки у кота своровали сыр. Здесь главное, чтобы дети понимали, что они танцуют, что делают. Поэтому малышам ставим игровые номера.

Малыши — одиннадцать ребят из команды «Топ-топ». Они настолько увлеклись во время своего выступления, что совсем забыли о судьях Кубка (один из них — известный уральский танцор Илья Лигостаев).

— К судьям боком танцевали, — смеется Людмила. — У нас на каждом чемпионате мега поддержка, и, видимо, на них это повлияло. Они решили, что перед судьями танцевать не надо, а нужно, в любом случае, станцевать перед своими родителями. Ладно, если бы один ребенок боком танцевал, а когда их 11 человек и они все вышли боком к судьям. Что теперь сказать, малыши есть малыши.

Людмила поделилась трудностями, с которыми сталкиваются танцоры и тем, что эти трудности помогает преодолевать.

— Деньги — больная тема для коллективов, у которых нет спонсорской поддержки, — сетует Людмила. — Мы выживаем самостоятельно. Все оплачивают родители. Они очень заинтересованные в развитии своих детей, что немаловажно сейчас. «Топ-топ» — детки от 5 до 7 лет. Достаточно серьезные девочки и мальчик. Это в будущем хорошие танцоры с высоким качеством работы и показателями. Три раза в неделю тренировки, нагрузка большая. Ляльки целеустремленные. С каждым конкурсом они добиваются все больших побед. Несмотря на то, что сейчас они стали третьими, для них это — победа, в первую очередь, над самими собой.

Взрослые уральские танцоры тоже отличились. В марте пара из Екатеринбурга второй раз стала призером чемпионата Европы по танцам.