Милота дня: Энрике Иглесиас поделился фото с ребенком

Энрике Иглесиас (42) и Анна Курникова (36) стали родителями в декабре. Для общественности новость стала сюрпризом, ведь никто и не догадывался о беременности теннисистки.

Кстати, звезды почти сразу показали новорожденных близнецов Люси и Николаса, по очереди выложив фотографии с ними.

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И вот, Энрике снова поделился снимком с ребенком, правда, понять, кто из детей на фото, сложно. Счастливый отец написал: «Я до сих пор не могу поверить в то… что ты мой».

Кажется, звездным родителям пора завести малышам Instagram, чтобы их различали.

Напомним, Энрике и Анна познакомились на съемках клипа Escape 17 лет назад и с тех пор не расставались. Заявлений о свадьбе ни разу не было, правда, пару лет назад Курникова все же хвасталась колечком на том самом пальце.

https://www.youtube.com/watch?v=9mQJaXwGPlg

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/milota-dnya-enrike-iglesias-podelilsya-foto-s-rebenkom/