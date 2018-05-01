Яна Поплавская: не понимаю, когда ребенка называют «довеском»

50-летняя актриса и телеведущая Яна Поплавская решила обсудить в своем микроблоге актуальный для многих вопрос о «своих» и «чужих» детях. Знаменитость считает, что подобное деление неприемлемо, так как ребенок не должен страдать от того, что взрослые по тем или иным причинам не могут поладить между собой.

Яна Поплавская обратила внимание на то, что дети часто становятся заложниками проблемных взаимоотношений родителей. Не секрет, что после развода бывшим супругам нередко сложно сохранить дружбу, хотя от этого зависит то, как будут себя чувствовать их дети. Она делится рассуждениями о семейной жизни: «Жизнь — лотерея. Бывают удачные вторые браки, бывают прекрасные отчимы. Я не понимаю, когда ребенка называют „довеском“. Или когда бабы (да, есть женщины, а есть бабы) с бешенством относятся к тому, что их новый муж „зачем-то опять едет к своей бывшей и детям“, хотя в то же время она недовольна отцом своего ребенка, который с малышом не общается и алименты не платит. То есть получается, что мужик, который бросил ее сына — негодяй. И тот, который, несмотря на разрыв с женой, общается со своими детьми — тоже негодяй».

Актриса недоумевает, почему женщинам сложно хорошо относиться к чужим детям, тогда как они считают необходимым, чтобы другие любили их собственных. Поплавская считает, что нельзя делить наследников и выступает за общение между людьми. Вместе с тем она признает, что это порой очень сложно, но такова жизнь: «Какие-то люди нам даются, чтобы испытать, какие-то, чтобы научить любить. Кстати, самая главная проверка человека на прочность — это проверка на любовь». Многим подписчикам Яны Поплавской знакомы ситуации, когда родители не хотят общаться с детьми и всячески их игнорируют. Есть и те, которые считают это нормальным, придерживаясь мнения, что новая семья — новые дети. К счастью, таких — меньшинство: «Ой, это мой бывший такой, у него новая любовь, все дела, на дочку ему стало плевать». «Грустно, у меня миллион примеров, когда после развода родителей дети не общаются с „противоположной“ стороной, это очень грустно». «Я жене квартиру оставил, алименты плачу, с детьми не общаюсь по ее инициативе, вырастут — поймут». «Ненормально как-то, мы с бывшим мужем прекрасно ладим, не друзья, но общение ровное. Это от человека зависит». «Муж себя повел некрасиво, потому и я запретила ему к детям приходить, пусть новых растит, мы уж как-нибудь без него».

Напомним, у Яны Поплавской — двое взрослых сыновей, потому вопросы материнства для нее актуальны. Она в разводе с мужем, отцом своих детей, и сейчас счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым , который младше на 12 лет. В сети продолжают обсуждать скандал, который разразился после того, как Яна Поплавская выразила свое мнение насчет пожилых новоиспеченных родителей. Она считает, что дети любят молодых родителей. Ее заявление спровоцировало жаркие споры пользователей сети. Многие решили, что речь шла о позднем отцовстве актера 78-летнего Эммануила Виторгана , 56-летняя жена которого недавно родила дочку.

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