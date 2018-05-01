Пара раскрыла неожиданную причину болезни их ребенка

Пары, которые уже на себе испытали счастье стать родителями, знают, что это не так просто. Жизнь молодых пап и мам состоит из домашних забот. А что уж говорить, если ребенок болезненный и слабый. Тогда про крепкий сон приходится забыть надолго.

Вот и героям нашей истории пришлось непросто — родители из Канады никак не могли найти причину, по которой ребенка не отпускали болезни. Врачи не могли ничего обнаружить, а как только правда стала известна, отец семейства устроил настоящий скандал. Впрочем, на его месте поступил бы так же любой родитель. Прошлый год выдался очень сложным для канадской семьи. Малыш болел почти все время, а болезни липли к нему одна за одной. За год у ребенка были проблемы с желудком, кишечником, ангина, бронхит, острые респираторные заболевания, диарея и рвота. Все болезни шли по кругу и не прекращались.

Видимых причин для болезни не было, а врачи просто разводили руками, ссылаясь на слабый иммунитет ребенка.

В один момент паре начало казаться, что кошмар никогда не закончится. Но однажды папа решил провести осмотр детской посуды. Как только он добрался до поильника-непроливайки, он заметил, что крышку очень сложно открыть. После нескольких попыток он решил просто распилить кружку. То, что он увидел его шокировало — внутри оказалось огромное количество плесени. Родителей эта находка ужаснула и они, сделав несколько снимков, отправили жалобу компании-производителю, которая сделала посуду. Однако быстрый ответ оказался неожиданным: представители компании отметили, что в этом вина самих родителей, ведь в инструкции указано, что в кружку нельзя наливать молоко, йогурт и сок. ​Такое хамское отношение возмутило семью и они сделали несколько постов в социальной сети, призывая всех родителей осматривать детскую посуду. Оказалось, по всей Канаде сотни маленьких детей пили из плесневелой посуды.

В итоге в компанию поступило более 3 тысяч жалоб всего за пару дней. Возмущенные родители намеревались подать в суд на фирму. Сейчас такие поильники сняты с производства, а доктора призывают тщательнее относиться к выбору детской посуды, ведь вода с плесенью может сильно снизить иммунитет малышей.