Мама заботится о малыше. Что делать папе?

Когда утихает восторг от появления нового человека, когда позади все страхи и волнения, наступает обычная человеческая жизнь, и она сильно отличается от праздника. После выписки из роддома и первых усюсюкиваний с новым членом семьи мы остаёмся своей маленькой семьёй на пороге совсем другой жизни — жизни с ребёнком. Поверьте, она сильно отличается от того, что было у вас до этого. Чаще всего в быт с пелёнками и подгузниками первыми погружаются мамы. Они пытаются настроить грудное вскармливание или подобрать смесь, облегчить колики и выработать режим дня для ребёнка, всё это сопряжено с приготовлением пищи и походами в магазин с коляской. Папы чаще не успевают влиться в уход за новорожденным и выбирают просто ходить на работу. Как у нас устроено большинство семей с детьми?! Папа утром уходит, вечером приходит, позволяет жене сходить в душ, забирая к себе на ручки сытого и чистого отпрыска, а мама целых полчаса может полежать в ванне. Немудрено, что через 3-4 месяца такой жизни молодые матери выгорают и предъявляют претензии своим мужьям. Этой проблемы семье можно избежать, если мужчина решиться взять на себя свою часть ответственности за маленького ребёнка и связанные с ним проблемы. Что же может сделать совершенно обычный молодой отец, когда в его доме появляется свеженький младенец?

Взять на себя уборку квартиры.

Когда я после первых родов приехала домой, то обнаружила заляпанный пол, грязный холодильник и гору белья в ванной. Поэтому я взяла тряпку и начала всё мыть и стирать, хотя тело ныло от швов, а я ещё не восстановилась после большой кровопотери. Но чтобы постелить чистое постельное бельё, его нужно было сначала постирать, чтобы что-то съесть — приготовить еду, и похоже, что муж об этом не догадывался. Было бы мне легче, если бы об этом кто-то позаботился?! Безусловно! Но такая забота не должна быть одноразовой. Реальную поддержку я ощутила тогда, когда мой муж научился делать вот эти простые вещи сам, без моего напоминания и каждый день. Самым большим подспорьем для супруги будет готовая еда в холодильнике, которую легко разогреть, чистый пол, сложенные в шкаф чистые вещи (в том числе и детские). Хоть раз в неделю готовьте для своей жены завтрак! Вы ходите на работу, приносите деньги, это безусловно важно. Но ваша супруга в это время каждую минуту сохраняет жизнь и заботится о вашем собственном ребёнке.

Когда вы дома, откликайтесь на плач малыша так же, как ваша жена.

Для этого не нужно никаких инстинктов. Просто, если слышите плач ребёнка, подойдите к нему. Не ждите, что это сделает супруга, не говорите ей: «Ой, так ребёнок кричит, подойди». Встаньте и сами возьмите в руки своего младенца. Когда мать видит, что, кроме неё, в родительство впрягается муж, то это сильно ослабляет её тревогу. И значит, она будет более спокойная и доброжелательная дома. А то многие молодые отцы жалуются на своих «психованных» после родов жён — так вот вам реальный инструмент, чтобы этого избежать. Бонусом вы получите установившийся контакт с ребёнком, со временем малыш будет легко успокаиваться в ваших руках, да и вы научитесь распознавать его сигналы.

Научитесь уже менять эти подгузники!

Да, если вы научитесь застёгивать это устройство на вертлявом маленьком человеке, то это будет победа. А если вы периодически будете говорить супруге: «Сиди. Я сам его поменяю», имея в виду закаканного, пахнущего младенца, — то наверняка получите благодарность. Поверьте, мамы не испытывают восторга от детских какашек, им не особенно нравится менять подгузники.

Начните вставать к ребёнку ночью.

Вот это самый спорный момент, с которым отцы часто не хотят мириться. Аргумент у них тут простой: «Я хожу на работу, я должен выспаться!». Конечно, если вы будете сонным, то вам может прилететь нагоняй от начальника или вы можете сделать ошибку в расчётах, вас могут лишить премии. А теперь я вам опишу, что может быть, если не выспится мама. Она каждую минуту отвечает за жизнь ребёнка, и если ей хронически, на протяжении нескольких месяцев не дают выспаться, то последствия могут быть трагическими для ребёнка. Как-то раз я уснула в кресле, мой сын спал рядом на диване. Я даже не помню, как отключилась, до этого я нормально не спала три недели из-за жутких младенческих колик, но проснулась я от булькающих звуков и кашля. Оказывается, мой младший двухмесячный сын срыгнул во сне и подавился, если бы не подоспевший вовремя мой старший ребёнок, то случилась бы беда. Старший сын перевернул братишку на живот, и тот смог откашляться. Я уснула всего на 10 минут… Уставший и невыспавшийся водитель всегда должен остановиться на обочине и поспать, так же и мать должна иметь возможность восполнить ресурс. Кто ей обеспечит эту возможность, если не вы?!

Раз в неделю выпроваживайте свою жену погулять, а сами оставайтесь с малышом.

Ничто так не заедает человека, как каждодневный быт и день «сурка». Когда ваша супруга ещё не имела ребёнка, она могла свободно передвигаться, ей не нужно было сидеть на унитазе и прислушиваться, не плачет ли младенец. Теперь у неё именно так, даже в туалете она прежде всего мама. Постоянное напряжение сказывается на настроении и общем фоне отношений. Хотите себе нормальную адекватную супругу — вместо боулинга с друзьями посидите в воскресенье с ребёнком. А она пусть идёт и просто гуляет, общается с подругами, посидит в ближайшем кафе за чашкой чая и съест свой десерт двумя свободными руками. Вы даже не представляете, как матери ценят эти моменты. Ну а вам придётся собрать волю в кулак и не звонить ей каждые полчаса с вопросом: «Ты скоро?». Ребёнок — это совместный проект. Родительство — это долгая дорога двоих людей. Если на этом пути вы будете подставлять друг другу плечо, то вам обоим будет значительно легче. С того момента, как я стала мамой в первый раз, изменилось очень много. Мой муж научился распознавать плач ребёнка, может помыть, накормить и развезти детей по садикам и школам. Когда с трёхмесячным сыном я пошла получать высшее образование, муж научился заматывать слинг-шарф, потому что ребёнок спал только в вертикальном положении на груди кого-то из нас. И знаете, несмотря на то, что это было тяжелейшее время во всей моей жизни, я очень ценю, что оно было. Потому что я увидела, какой мой муж хороший отец, какой он надёжный партнёр и как он поддерживает меня. Это стало прочнейшим цементом наших отношений и отношений с детьми. И сейчас, если его спросить, что он может дать своим детям, он смело может сказать: «Всё!».