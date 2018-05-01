Польза солевых ламп для детей

Сейчас жить в современном мире жить совсем не просто, несмотря на то, что у нас с вами имеются все блага и самые новые технологии, что придумало человечество. Дымят заводы и фабрики, в мегаполисах атмосфера просто насыщена выхлопными газами от автомобилей. Больше всего страшит состояние здоровья наших малышей, поскольку их иммунные системы еще не развиты и плохо сопротивляются различным вредоносным факторам. МедикФорум собрал советы, которые помогут положительно сказаться на здоровье детей.

Что делать, чтобы снизить вред здоровью?

Наверняка многие родители знают, что пагубно влияют на организм и положительно заряженные ионы, поэтому врачи советуют приобрести ионизатор воздуха, который вырабатывает отрицательно заряженные частицы. Так же нужно выезжать регулярно с ребенком в лес, к морю или в курортные зоны, расположенные в горах, чтобы детский организм смог насытиться полезными веществами. Но что же делать тем родителям, которые не могут позволить себе хотя бы раз в год бывать у моря, выезжать в горы, а шумную электротехнику покупать не слишком хочется, к тому же и сам ионизатор воздуха излучает электромагнитные поля. Ответ достаточно прост, необходим излучатель полезных веществ природного происхождения. Такими приборами являются солевые лампы, которые имеют плафоны из природной ископаемой древней соли, которая образовывалась не одно тысячелетие. Обычная лампочка помещается вовнутрь солевой глыбы, при включении она нагревает минералы, они растворяются и выделяют заключенные в них вещества в атмосферу. Такие приборы оказывают огромную пользу организму малышей, помогают бороться с проблемами дыхательных путей, мочеполовой системы, а, как известно, достаточно многие дети страдают энурезом. К тому же, каменная древняя соль оказывает мощное воздействие на психику ребенка.

Что делать, чтобы дели лучше сосредоточились?

Наверняка многие папы и мамы замечали, как тяжело бывает влиться первокласснику в новый непривычный для него режим школьника. Нервная система зачастую бывает перегружена, появляется быстрая утомляемость. Соль, которую используют при изготовлении плафонов, имеет различные расцветки, преимущественно красных, оранжевых, розовых, коричневых и белых расцветок. Вся эта цветовая гамма помогает успокоиться, настроиться на работу, отдохнуть нервной системе. Так же данный прибор является хорошим ночником, его можно достаточно длительное время не выключать. Дети, смотря на загадочные переливы и вкрапления, быстро засыпают, поскольку им начинают сниться удивительные сны. Если вы хотите, чтобы в детской комнате постоянно были отрицательные ионы, чтобы воздух помогал оздоровиться малышу, успокаивал его переутомленную нервную систему, то обязательно приобретите солевую лампу. Ранее ученые доказали опасность энергосберегающих ламп.