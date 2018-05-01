Энрике Иглесиас поделился новой фотографией с ребенком

Энрике Иглесиас поделился новой фотографией с одним из своих близнецов, которые появились на свет тайно в декабре прошлого года. Возлюбленная певца, 36-летняя теннисистка Анна Курникова тщательно скрывала беременность, но возлюбленные показали детей и рассказали все подробности почти сразу после их рождения. Малышей назвали Люси и Николас.

Энрике поделился трогательным фото с одним из своих детей и дополнил фотографию словами о том, что до сих пор не может поверить, что это его ребенок.

Недавно со сцены одного из концертов певец признался в любви к своей девушке, детям и поклонникам.

Я стал отцом около 12 недель назад, и знаете, что я вам скажу? Любите своих детей так, как я люблю своих! А вообще я люблю еще две вещи: свою девушку и вас, ребята, за то, что вы собрались здесь сегодня.