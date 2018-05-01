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Энрике Иглесиас поделился новой фотографией с ребенком
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Энрике Иглесиас поделился новой фотографией с ребенком 

Журнал ОК! 2 часа назад
Энрике Иглесиас поделился новой фотографией с одним из своих близнецов, которые появились на свет тайно в декабре прошлого года. Возлюбленная певца, 36-летняя теннисистка Анна Курникова тщательно скрывала беременность, но возлюбленные показали детей и рассказали все подробности почти сразу после их рождения. Малышей назвали Люси и Николас.
Энрике поделился трогательным фото с одним из своих детей и дополнил фотографию словами о том, что до сих пор не может поверить, что это его ребенок.
Недавно со сцены одного из концертов певец признался в любви к своей девушке, детям и поклонникам.
Я стал отцом около 12 недель назад, и знаете, что я вам скажу? Любите своих детей так, как я люблю своих! А вообще я люблю еще две вещи: свою девушку и вас, ребята, за то, что вы собрались здесь сегодня.
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