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«Не верю, что ты мой»: Энрике Иглесиас показал новое фото с ребенком
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«Не верю, что ты мой»: Энрике Иглесиас показал новое фото с ребенком 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
В декабре знаменитый певец Энрике Иглесиас и его гражданская жена Анна Курникова стали родителями сразу двоих детей — Николаса и Люси. Малыши принесли много счастья своим родителям, которые не скрывают своей любви к ним. На днях артист опубликовал новый снимок с ребенком.
Энрике Иглесиас и его давняя возлюбленная Анна Курникова не афишировали будущее пополнение в семье. Многих поклонников не на шутку удивила новость о том, что у пары родились дети — о беременности теннисистки мало кому было известно. Теперь многочисленные фанаты с нетерпением ждут фото с младенцами. Недавно певец опубликовал видеоролик, в котором расцеловал дочку, а сейчас разместил на своей странице новый снимок с ребенком: «Не верю, что ты мой», — отметил 42-летний артист.
Многие обратили внимание на то, что Энрике разместил малыша на поясе, придерживая одной рукой. Некоторые подписчики посчитали, что ребенок мог упасть, так как не был крепко зафиксирован, а Иглесиас подверг его опасности ради удачного кадра. Другие пользователи соцсетей не сомневаются, что музыкант позаботился о младенце, потому назвали фото очень трогательным: «Какая милота, здоровья малышу!» «Держите крепче, он же еле держится». «Какой крутой папа! Худой, правда, но смотрится отлично в новой роли».
«А мама где?» «Не хватает второго, его с другой стороны надо было держать». «Это опасно! Ради снимка так держит ребенка, что тот чуть не падает». «Не говорите глупостей, малыш маленький и легкий, я своего тоже одной рукой носила до года».
Новый пост певца получил более миллиона «лайков». Недавно Энрике Иглесиас показал, что его дети с раннего возраста «увлекаются» футболом — он запечатлел себя с малышами, вместе с которыми смотрел матч.
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