Почему школьники плохо сдают ЕГЭ и ОГЭ

Ежегодно Рособрнадзор собирает и анализирует результаты ОГЭ и ЕГЭ, которые показывают школьники по разным предметам. И если по русскому языку (основному предмету ЕГЭ) каждый год более 70% экзаменующихся попадают в диапазон от 40 до 80 баллов, то по другим предметам ситуация не столь радужная.

Например, по профильной математике учащиеся примерно пополам распределяются между диапазонами 0-40 баллов и 40-80 баллов, в то время как более 80 баллов набирают меньше 2% школьников по всей стране, а около 15% вообще не переходят минимальный порог. Число непреодолевших минимальную границу по истории в 2016 году составило почти 16%, по информатике — 12%, по географии — 13%, по русскому языку — 7%. Печально, но средний результат по обществознанию в том же 2016 году — 42 балла.

Похожая статистика наблюдается и в результатах более простого экзамена — ОГЭ. А это значит, что почти все школьники испытывают трудности при подготовке к государственной аттестации.

Что же мешает детям успешно готовиться к итоговым испытаниям и как с этим бороться, рассказывает руководитель учебного центра «ЕГЭ-Профи» в Москве и Санкт-Петербурге Юлия Федорова

Школьник излишне самоуверен

Обычно такие дети не испытывают трудностей со школьными предметами, запросто получают четверки и пятерки, решают пробники на неплохие баллы. Это порождает у них заблуждение: «Мне все по плечу». Хотя на самом деле большинству просто попались очень лояльные школьные учителя, которым легче нарисовать хорошую оценку в журнале, чем спрашивать по строгости, а варианты, которые этот школьник решает, оказываются довольно легкими.

Как распознать: ваш ребенок часто говорит, что сдаст экзамены без проблем, хвастается, что написал очередной пробник на 70.

Как бороться: проведите объективную оценку сами или с помощью преподавателей. Дайте ученику решить 10 вариантов разной степени сложности и с максимально отличающимися заданиями, ограничьте его как по времени, так и в пользовании интернетом, тетрадкой или шпаргалками, соберите статистику по результатам и посчитайте среднее значение его оценок. Вот вы и узнали наиболее вероятную оценку, а также пессимистичный и оптимистичный прогноз на экзамен.

Что дальше: если все-таки ребенок пока не готов к экзамену на сто процентов, важно донести до него это. А дальше действовать, ведь даже сейчас еще есть немного времени, чтобы закрыть пробелы в знаниях.

Школьник болезненно не уверен в себе

Такому в школе не повезло: учителя ставят сплошь двойки и тройки, постоянно напоминают, что «вот ты, Вася, точно не сдашь ЕГЭ, можешь даже не пытаться». За годы у такого ребенка формируются стойкое «я не знаю» и «это слишком сложно для меня, даже и пытаться не буду решить».

Как распознать: чаще всего довольно просто, ребенок сам говорит о том, что «математика/физика/русский — это не для него» и «никогда он их не сдаст даже на 3».

Как бороться: кажется удивительным, но лучшая терапия для такого ученика — это групповые занятия по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ. Главное, чтобы группа состояла из таких же неуверенных в себе «двоечников» и чтобы преподаватель был полной противоположностью школьному (например, в школе физику ведет суровая дама бальзаковского возраста, а на курсах — студент-физик, занимающийся прикладной наукой).

Что дальше: находясь в среде себе подобных, ваш ребенок раскроется с новой стороны, он увидит, как у Светы получилось решить «сложное и нерешаемое» уравнение, и ему захочется повторить ее успех. Так, шаг за шагом каждый такой ученик выходит на новый уровень и в итоге обретает крепкие «выстраданные» знания.

Школьник — патологический лентяй

Он три месяца не может выучить формулы и никогда не находит времени, чтобы написать дома сочинение. И когда до экзамена осталось полгода и когда две недели, он одинаково считает, что времени еще вагон и все успеется.

Как распознать: у ребенка нет прогресса (он как писал пробники на 40, так и продолжает их писать, хотя, вы знаете это, он готовится к экзаменам или говорит, что готовится), на ребенка поступают жалобы от преподавателя (школьного или репетитора).

Как бороться: к сожалению, только припугнуть (тем, что не будете платить ни копейки за платное обучение в вузе, и тем, что если не поступит, пойдет работать) или, наоборот, пообещать ценную награду («сдашь ОГЭ на хорошие оценки — куплю новый ноутбук»).

Что дальше: когда школьник понял тяжесть последствий своей лени и насколько ценный приз ждет его в конце, составьте вместе с ним и, возможно, с преподавателем понедельный план подготовки к экзаменам (одна неделя — ребенок обещает закрыть какую-то определенную тему/задание/навык). Подбадривайте его на этом пути и стимулируйте двигаться вперед.