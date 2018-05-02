Детям убитой в Нидерландах Альбины Боговой дали квартиру во Владикавказе

Сертификат на трёхкомнатную квартиру семье вручил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров , сообщает пресс-служба главы.

На встрече с руководителем республики трёх сыновей погибшей в Нидерландах Альбины Боговой — восьмилетнего Алана, пятилетнего Давида и трёхлетнего Альберта — сопровождала их бабушка Валентина Богова.

Квартиру купили за счёт внебюджетных средств.

« Мы обратились к представителям нашего бизнес-сообщества, и один из предпринимателей откликнулся на просьбу», — сказал Вячеслав Битаров.

Альбина Богова переехала в Европу много лет назад, в 2008 году вышла замуж за гражданина Нидерландов, родила трёх сыновей. Летом 2016 в ходе бытовой ссоры получила множественные ножевые ранения, скончалась в больнице. Мужа, по некоторым данным, признали невменяемым.

Брат убитой в 2017 году добился опеки над детьми сестры, и они из временной приёмной семьи в Голландии переехали в Северную Осетию.