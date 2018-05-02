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Детям убитой в Нидерландах Альбины Боговой дали квартиру во Владикавказе
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Детям убитой в Нидерландах Альбины Боговой дали квартиру во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сертификат на трёхкомнатную квартиру семье вручил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщает пресс-служба главы.
На встрече с руководителем республики трёх сыновей погибшей в Нидерландах Альбины Боговой — восьмилетнего Алана, пятилетнего Давида и трёхлетнего Альберта — сопровождала их бабушка Валентина Богова.
Квартиру купили за счёт внебюджетных средств.
« Мы обратились к представителям нашего бизнес-сообщества, и один из предпринимателей откликнулся на просьбу», — сказал Вячеслав Битаров.
Альбина Богова переехала в Европу много лет назад, в 2008 году вышла замуж за гражданина Нидерландов, родила трёх сыновей. Летом 2016 в ходе бытовой ссоры получила множественные ножевые ранения, скончалась в больнице. Мужа, по некоторым данным, признали невменяемым.
Брат убитой в 2017 году добился опеки над детьми сестры, и они из временной приёмной семьи в Голландии переехали в Северную Осетию.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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