Интересное положение. Все о декретном отпуске и трудовых правах беременных

Sobesednik.ru составил памятку для тех, кто собирается в отпуск по беременности.

Один из самых долгих отпусков в жизни работающей женщины — декретный. Он же — больничный, хотя ожидание и рождение ребенка никакого отношения к болезни не имею­т. Рассмотрим эту ситуацию повнимательнее, в ней много интересных н­юансов.

Кому полагается

Отпуск по беременности и родам — так называется декретный отпуск по закону. И положен он всем работающим женщинам, ожидающим ребенка. Кроме того, в такой отпуск может уйти и женщина, усыновившая малыша в возрасте до 3 месяцев.

А что отец? Ему декретный отпуск не полагается. Но он может взять следующий — отпуск по уходу за ребенком, когда этот закончится.

Нюанс

В отличие от отпуска по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет, который может взять любой член семьи (в том числе бабушка или дедушка), уйти в декретный может только сама женщина.

Сколько длится

В стандартном случае 140 дней — 70 до и столько же после родов. Есть некоторые исключения: если роды осложненные (например, было кесарево сечение), декретный будет длиться 156 дней, если женщина родила двух или больше детей — 194 дня. При многоплодной беременности женщина уходит в декретный чуть раньше — в 28 недель беременности, а не в 30, как при обычной. К сожалению, иногда роды начинаются раньше времени — декретный в таком случае начинается с момента родов и продолжается, сколько полагается по закону с учетом ситуации.

Нюанс

Если речь идет об усыновлении, то декретный будет короче обычного и продлится только 70 дней — то есть столько, сколько полагается после рождения ребенка.

Кто может о­тправить в декретный

Оформить больничный лист для беременной может либо ЖК, либо коммерческое медучреждение, имеющее соответствующую лицензию. Предоставлять что-либо от работодателя при этом не нужно, лишь потом на работе к больничному листу нужно будет приложить заявление в произвольной форме о предоставлении отпуска.

Как оплачивается

Точно так же, как любой другой больничный — собственно, это и есть разновидность больничного. В женской консультации (ЖК) в 30 недель оформляется больничный лист (или несколько, если женщина работает по совместительству), после чего его нужно предоставить в бухгалтерию по месту работы и получить в день ближайшей выплаты пособие. Интересно, что пособие начисляется по всем местам работы, тогда как потом, когда женщина будет брать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие ей будут выплачивать только по одному месту.

Важно!

Сумку для роддома нужно собрать в так называемом режиме тревожного чемоданчика. То есть заранее. Роды — штука предсказуемая лишь в некоторой степени, они могут начаться внезапно и протекать стремительно. Так что врачи рекомендуют подготовить все уже к 36–37-й неделе беременности. Родами в срок считаются те, что случились в 38–41-ю неделю. Причем есть нюанс, о котором многие первородящие не знают: добраться до сумки с основными вещами получится только после родов, а вещи для родовой палаты (тапочки, вода, телефон) нужно сложить отдельно.

А что, если…

женщина не хочет в декретный?

У нее есть полное право не брать такой отпуск и работать, как говорится, до звонка и после. Она может уйти в 30 недель, а может позже или не уходить вообще. Но пособие она получит лишь за те дни, что будет официально находиться в отпуске — или не получит вообще.

беременная ушла в декретный, но продолжает работать?

У нее возникнут проблемы с выплатой пособия. По закону, получив пособие, она не имеет права получать еще и зарплату. Либо то — либо другое (по крайней мере официально).

больничный выдали на 140 дней, а ребенок родился путем кесарева сечения. Что будет дальше?

В роддоме выдадут новый больничный лист на дополнительные 16 дней. Его тоже нужно будет отнести работодателю, чтобы получить потом прибавку к пособию. Точно так же дело обстоит в том случае, если на родах выяснилось, что детей двое (редкость в наше время, но все-таки).

Кстати

Что такое родовой сертификат и что он дает?

Кроме больничного по беременности и родам, женщине полагается также обменная карта и родовой сертификат. Первая — для того, чтобы персонал роддома знал о состоянии ее здоровья и протекании беременности (в этой карте собраны данные об анализах и пр.), а второй — чтобы медучреждения, которые обслуживали беременную и ее ребенка, потом могли получить оплату от Федерального фонда социального страхования за медицинские услуги. То есть самой беременной родовой сертификат ничего не дает. Этот документ представляет собой четыре талона: один для ЖК, второй для роддома, третий и четвертый — для детской поликлиники, к которой потом будет прикреплен ребенок.

Родового сертификата, к слову, может и не быть — например если женщина в ЖК не ходила. Роддом оформит его в таком случае самостоятельно. Отказ в приеме родов из-за его отсутствия незаконен.

Подсказка

Едем в роддом: что надо взять с собой

ДОКУМЕНТЫ:

паспорт, страховой полис, обменная карта, родовой сертификат (если есть). Все это нужно иметь не только в виде оригиналов, лучше заранее сделать копии — по 3 штуки каждого документа. Это ускорит поступление на стадии приемного покоя.

ВЕЩИ:

для мамы — т­апочки (не мягкие!) и носки, негазированную воду, мобильный телефон + зарядка, 1–2 упаковки трусов для рожениц и прокладок, компрессионные чулки (обязательны, если будет кесарево или есть варикозное расширение вен, в остальных случаях желательны), бюстгальтер для кормления и прокладки для груди, стандартный набор средств гигиены (паста, щетка, расческа и пр.). Для ребенка — памперсы размера NB (для новорожденных), влажные салфетки, мыло или шампунь. Лучше, если вся косметика для новорожденного будет одной фирмы. Все вещи должны быть в пластиковых пакетах или сумке — тканевые в роддомах не принимают! Отдельно потом нужен будет набор вещей на выписку, но состав этой сумки зависит от сезона и от предпочтений родителей.