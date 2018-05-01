Ее сын издевался над одноклассницей. Реакция мамы взорвала Интернет!

30-летняя англичанка Терри Эванс воспитывает 12-летнего сына Джейкоба. Он хорошо учится и занимается музыкой, но недавно мальчик сильно расстроил свою мать.

Терри узнала, что Джейкоб обижает девочку, которая недавно перешла в его класс. Кроме словесных оскорблений, он нарочно наступил однокласснице на ногу, из-за чего на ее туфлях отошла подошва! Узнав об этом, Терри сильно возмутилась. Кроме беседы дома, женщина решила «пропесочить» сына в Фейсбуке.

На своей страничке она рассказала, что лишит Джейкоба подарка на день рождения, ведь эти деньги уйдут на покупку новых туфель для обиженной им девочки. Кроме того, Терри написала, что в следующий раз наказание будет более жестоким, потому что терпеть в своем доме хулигана она не собирается!

Пост этой мамы вызвал шквал эмоций у пользователей соцсети. Хотя он понравился 55 000 человек, многих возмутил поступок Терри Эванс. Эти люди писали, что мальчик всего-навсего допустил оплошность, и не нужно рассказывать об этом в Интернете, потому что у него может остаться психологическая травма.

Но Терри смогла дать вполне логичное объяснение своему методу воспитания. Она написала, что сперва, конечно же, серьезно побеседовала с сыном. И только потом, чтобы доказать ему его неправоту, предложила мальчику выставить этот пост. Таким образом женщина хотела показать сыну реакцию общественности на его поступок. Ведь некоторые друзья Джейкоба посчитали его выходку забавной. И Терри лишь стремилась продемонстрировать, что абсолютное большинство людей считает его поступок неправильным.

Джейкоб быстро понял, что виноват. И сразу же извинился перед девочкой. Когда количество лайков перевалило за 1000, Терри отредактировала пост. Этой мудрой маме было важно, чтобы ее сын понял, что он не король в классе, а всего лишь ребенок, такой как все. И ей это удалось.