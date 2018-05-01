Ксения Бородина разозлилась на «советчиков»

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме длинное обращение ко всем недоброжелателям, которые учат ее воспитывать детей.

Бородина назвала их «дикими людьми» и объяснила, что никто не может со стороны решить, насколько Ксения хорошая мать. Женщина объяснила, что две ее дочери — совершенно разные люди, у которых есть свои особенности характера и предпочтения. Бородина прекрасно знает, когда нужно уделить больше внимания младшей, а когда — старшей дочери, как с ними разговаривать, как реагировать на плохое поведение.

"Я не знаю, что это должна быть за мать, которая любит больше или меньше! Есть старшие и младшие, которым получатся давать больше времени", — заметила Бородина и добавила, что у нее нет времени объяснять это взрослым читательницам, которые критикуют телеведущую. «Мне что тут, ради Инста снимать свою любовь к мужу и детям?! Если мне надо тут оголить свои чувства, я это сделаю, но не ради вашего словца», — написала Бородина.

Ксения добавила смайл неприличного жеста и объяснила, что этот знак — «в дорогу, направление куда двигаться и сидеть со своим мнением». Телеведущая попросила не затрагивать такую святую тему, как любовь матери к детям.